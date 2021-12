Venerdì 17 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 28^ puntata del GFVip. Tra i concorrenti che hanno deciso di accettare il prolungamente del Reality Show, c'è stata anche Jessica Selassié. Nel post-puntata, però, la Principessa ha avuto un crollo emotivo. La 26enne ha ammesso di sentirsi poco considerata all'interno del programma, tanto da minacciare l'abbandono.

Lo sfogo della concorrente

I "vipponi" sono stati messi al corrente da Signorini che, il GFVip prosegue fino a marzo. Mentre Aldo Montano e Francesca Cipriani hanno deciso di uscire per trascorrere le festività natalizie con i loro cari, Jessica Selassié ha deciso di proseguire il gioco.

Tuttavia, al termine della 28esima puntata la diretta interessata ha confidato di essersi pentita di avere accettato il prolungamento.

palese che Jessica voglia un bono per risaltare maggiormente in puntata dato che non le danno minimamente considerazione



e mi dispiace anche, lei vale molto di più di ciò che pensa#gfvip pic.twitter.com/u8nIVC2lSe — Vale ♐️ (@afiresign_) December 18, 2021

Parlando con i suoi coinquilini, la 26enne ha dichiarato: "Non sono motivata a stare qui dentro". Stando al punto di vista della Principessa, nella casa di Cinecittà ci sono troppe presenze femminili e pochi maschi. Sebbene abbia fatto il suo ingresso al GFVip Alessandro Basciano, l'ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di essere incuriosito da Soleil e Sophie.

La Principessa si sentirebbe poco considerata

Successivamente Jessica ha spiegato che il suo malessere è nato anche dall'accoglienza fredda ricevuta in studio. Come riferito dalla diretta interessata quando Soleil e Aldo sono arrivati nello studio di Cinecittà il pubblico era in delirio. Al contrario, quando è arrivata lei ci sono stati sono degli applausi da parte dei presenti in studio: "Cioè dopo tre mesi, il calore del pubblico non c'è".

Manila, Miriana e Giucas hanno cercato di rassicurare la coinquilina, ma quest'ultima è sembrata impassibile: "Non ho fan. Mi sento inutile..." La ragazza ha pensato di non piacere abbastanza ai telespettatori, tanto da credere che Lulù sia più "amata" di lei.

La più grande delle sorelle Selassié ha fatto notare che in puntata non c'è mai stata una clip su di lei.

Al contrario viene descritta come una persona che fa la vittima, cucina e sparla dei suoi compagni d'avventura.

Clarissa assente in studio perché si trova in quarantena

Jessica Selassié ha fatto notare che in studio mancava anche la sorella minore. Inconsapevole di quello che accade all'esterno del reality show, su Instagram, Clarissa Selassié ha spiegato di non poter presenziare alla 28^ puntata del GFVip perché sottoposta alla quarantena: "Io, come altri concorrenti eliminati, abbiamo condiviso uno spazio con una persona positiva al Covid". A tal proposito la diretta interessata ha fatto sapere di commentare la puntata con i suoi follower.

Infine, la 19enne ha scritto: "Le regole prima di tutto".