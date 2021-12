Continua su Canale 5 l'appuntamento con la soap Una vita che va in onda dal lunedì al sabato con orario d'inizio fissato intorno alle ore 14:10. La serie televisiva non verrà trasmessa sabato 25 dicembre, in concomitanza con la festività del Santo Natale.

Le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre riportano che Genoveva sarà convinta che Felipe stia mentendo sul fatto che non ricordi nulla del passato, ma sia Alvarez-Hermoso che Ramon ribadiranno che non è così.

Antonito sarà preoccupato per le condizioni di salute di Lolita, mentre Miguel si spaventerà dei Quesada, e chiederà sia a Marcos che ad Anabel cosa è successo in passato tra di loro.

Genoveva chiede a Ramon se a Felipe è tornata la memoria

Le nuove canzoni di Jacinto riscuoteranno grande successo tra i domestici, ma Marcelina ancora non ritornerà da Barcellona. Intanto Genoveva andrà da Ramon e gli chiederà notizie sui ricordi che stanno riafforando nella mente di Felipe. L'uomo rassicurerà la donna, dicendole che non c'è in atto alcuna cospirazione contro di lei, e che Alvarez-Hermoso davvero non ricorda nulla.

Successivamente Felipe si confronterà con sua moglie e le ribadirà che ha perso la memoria e che la sua unica intenzione è quella di essere felice al suo fianco.

Marcos racconta a Felicia il legame che ha con i Quesada

Secondo le anticipazioni di Una Vita fino al 24 dicembre, Ramon si recherà presso l'istituto bancario insieme a Roberto e gli presenterà il direttore.

Il locandiere riferirà a Sabina dove si trovano le casseforti e si intuirà che i due stanno orchestrando qualcosa.

Antonito e la sua famiglia saranno preoccupati per i malori di cui è vittima Lolita e faranno di tutto per salvarla. La donna però non avrà intenzione di seguire i consigli del medico.

Felicia spronerà Marcos a raccontarle qual è il legame che esiste tra lui e i Quesada, e l'uomo accoglierà la sua richiesta.

Bacigalupe proverà a tranquillizzare Miguel, dicendogli che Aurelio non rappresenta una minaccia. Il giovane avvocato però non si convincerà del tutto e parlerà con Anabel, ma la ragazza si infastidirà di fronte alle sue domande e non gli risponderà. Antonito invece riceverà una missiva che lo farà riflettere.

Antonito non sa se accettare la proposta del congresso di presiedere una commissione

Il neo-deputato Palacios rivelerà a Miguel di aver ricevuto dal congresso una richiesta per guidare un'importante commissione parlamentare. Tuttavia, Antonito non saprà se accettare o meno la proposta. Intanto Marcos avrà un duro confronto con Aurelio, durante il quale gli dirà chiaramente di non avvicinarsi più a sua figlia e che presto risponderà alla lettera di Salustiano.

Miguel chiederà ad Anabel il motivo per cui Natalia ha fatto quelle affermazioni contro di lei, ma la ragazza non darà alcuna importanza alla vicenda. Infine Genoveva crederà ancora che Felipe abbia recuperato la memoria e inviterà Ramon a casa sua. Salmeron lascerà gli uomini in salotto e si nasconderà dietro una porta per carpire qualche informazione che possa suffragare la sua teoria.