Non è stata una puntata facile quella di lunedì sera del Grande Fratello Vip . Alfonso Signorini ha visto andare via tre concorrenti: Maria, a causa dell'eliminazione via televoto; Francesca Cipriani, che per motivi di salute ha deciso abbandonare la casa; e infine Alex Belli il quale, dopo la soap opera d'amore con Soleil, ha deciso di seguire sua moglie ed è stato squalificato dal Grande Fratello per aver violato il regolamento per averla abbracciata. Dopo la squalifica di quest'ultimo gli inquilini della casa si sono divisi tra chi si è schierato contro Alex e Sole, chi ha dato ragione alla moglie e chi, come Katia, ha sottolineato quanto l'attore ultimamente fosse diventato una persona pesante.

GF Vip le parole della Ricciarelli su Belli

Mentre si trova in giardino in compagnia di Aldo, Katia Ricciarelli decide di rompere il silenzio sul triangolo amoroso composto da Soleil, Alex e Delia. Ricciarelli esordisce attaccando Belli: ''Per la casa contava molto, ma era diventata ormai una presenza negativa, un'influenza che non mi piaceva ed era diventato pesante'', quindi criticando gli atteggiamenti di Belli all'interno del programma, soprattutto nelle ultime settimane. A questo punto interviene l'amico e atleta Aldo Montano il quale ritiene che secondo lui la vicenda non finisce qui e si andrà ancora avanti per settimane a parlare solamente di Alex e Soleil. A questo punto la nota soprano replica ribadendo che: “Non era una bella cosa da vedere, quindi adesso ci sta avere un attimo di pace - aggiungendo poi - mi dispiace dirlo ma da quando è uscito è come se avessimo tirato un sospiro di sollievo, perché non capivamo più niente neanche noi.

Quando tiri la corda così, prima o poi si strappa''. Infine Katia conclude il ragionamento dicendo: “Visto che abbiamo tutti, o almeno io, tirato un sospiro di sollievo, voltiamo pagina".

Eva Grimaldi prossima concorrente del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello Vip alcuni concorrenti hanno abbandonato il gioco e altri sono pronti ad entrare nella reality.

Come preannunciato da settimane dai vari Gossip di settore, ad entrare nella casa sarà Eva Grimaldi e ad ufficializzarlo è stata la stessa showgirl durante un'intervista rilasciata per il settimanale Chi che riporta le sue prime considerazioni: “Entro nella casa del Grande Fratello Vip ed è il primo Natale lontano dai miei.

Mi ricordo che anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, la produzione ci chiese se volevamo rimanere lì nel periodo delle festività oppure tornare a casa a spese nostre ed io presi immediatamente il volo per tornare da mamma. Questa volta invece lascio Imma da sola a casa per le feste''.

La donna si dice dunque pronta a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà ma prima, sempre attraverso Chi, manda un messaggio che suona come un avvertimento a sua moglie Imma Battaglia: “Mia moglie è molto intelligente, sa che questo per me è una lavoro e una sfida, significa rimettermi nuovamente in gioco. Però deve stare attenta Imma, perché io sono molta gelosa, più di Cipiriani e se mi ingelosisco, spacco tutto. Mi fido della mia Imma e so che anche lei si fida di me".