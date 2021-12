Il Wizarding World ideato da J.K. Rowling non smette di regalare emozioni ai suoi seguaci. Per festeggiare il ventesimo anniversario dall’uscita di "Harry Potter e la Pietra Filosofale" nelle sale cinematografiche, sono previsti grandi eventi che terranno milioni di potterheads incollati allo schermo, e il cast della saga magica più amata di sempre si riunirà trai i banchi della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Tutto questo in due imperdibili eventi trasmessi anche in Italia da Sky e NOW. Questo sarà il Natale potteriano 2021.

Un programma speciale per i potterhead

Sono trascorsi ormai 20 anni dal debutto in Italia della pellicola di Harry Potter e la Pietra Filosofale. Vent’anni in cui le avventure di Hogwarts hanno fatto sognare una generazione, e l’inno della scuola cantato a gran voce dal coro e dal Cappello Parlante è stato la colonna sonora del percorso di crescita di molti bambini e ragazzi, che ancora oggi da adulti rammentano con affetto quelle storie.

Soprattutto in questi giorni in cui si avvicinano le festività, l’incantesimo del mondo creato da J.K. Rowling si fa più potente e risveglia in tanti potterheads il desiderio irrefrenabile di rileggere l’intera serie di libri o ripercorrere i film con una maratona.

Ma per gli appassionati, in occasione del ventesimo anniversario della versione per grande schermo della prima avventura, l’inverno 2021-2022 ha in serbo grandi sorprese.

Hogwarts Tournament of Houses, il quiz

Saranno principalmente due grandi eventi a dare colore alle festività degli appassionati, proiettandoli nel ricordo degli anni della loro infanzia, e rammentando che una magia così grande non può esaurirsi con la conclusione di una saga di grande successo, ma continua a vivere nonostante i bambini siano cresciuti e gli attori abbiano intrapreso strade diverse.

Il primo di questi è una competizione che promette di avere un carattere quasi epico, dal titolo Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses. Sarà un quiz show a eliminazione diretta nel corso del quale tutti i fan potranno misurarsi con le loro conoscenze del mondo potteriano, condotto niente meno che dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren.

L’evento si terrà in quattro puntate, a partire dal 27 fino al 30 dicembre, e sarà incorniciato dalle avvolgenti pareti delle Sale Comuni delle quattro case della scuola di magia e stregoneria, per celebrare Serpeverde, Grifondoro, Tassorosso e Corvonero e regalare al pubblico un’esperienza ancora più immersiva.

I fan potranno assistere al torneo su Sky e NOW, accompagnati anche dalla partecipazione di alcuni membri del cast, tra i quali Tom Felton, interprete di Draco Malfoy.

Return to Hogwarts: la grande riunione del magico cast

Ma le sorprese non finiscono qui. A Capodanno, saranno proprio i protagonisti degli otto film della saga a deliziare i potterheads, vero cuore pulsante di Hogwarts, con un ritorno in grande stile nelle sale del castello.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, sempre in onda su Sky e NOW il 1° gennaio, sarà l’occasione per ripercorrere l’incantevole atmosfera delle vicende che hanno tenuto col fiato sospeso tanti ragazzi grazie a una retrospettiva del tutto inedita che permetterà di giungere dritti all’anima che ha consentito la loro trasposizione cinematografica.

Il poster dell’evento, reso pubblico da pochi giorni, è di grande impatto e immediatamente ricatapulta tra le mura della scuola di magia addobbata a tutto punto per le feste.

Una vera occasione per tutti i fan di vivere un vero Natale a Hogwarts, in compagnia dei loro attori preferiti, tra i quali non mancheranno ovviamente Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, insieme ad Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes, Gary Oldman e molti altri tra coloro che hanno prestato il loro volto ai personaggi più della saga.