Nella puntata di Love is in the air che andrà in onda giovedì 23 dicembre su Canale 5, Serkan continuerà a provare a conquistare Eda. Mentre quest'ultima avrà nella mente sempre il solito cruccio: come e quando svelare a Serkan che Kiraz è sua figlia. Intanto c'è qualcuno più "sveglio" dell'architetto che ha già intuito la cosa, ovvero Aydan, che si servirà della nipote Pina per indagare nei segreti di Eda.

Serkan e il 'furbo' piano per conquistare Eda

Eda venuta a conoscenza del fatto che Serkan, così dal nulla, ha deciso di prendersi una giornata libera, deciderà di raggiungerlo nel luogo in cui si sta rilassando: in piscina.

Nonostante l'architetto ce la metta tutta, non riuscirà a convincere Eda della sua noncuranza del lavoro, anzi la ragazza capirà subito che ha semplicemente delegato tutto a Engin.

Eda, intanto, continuerà a pensare se e come rivelare a Serkan che è il padre di Kiraz. Da una parte crederà che il suo ex sia pronto per affrontare questo ruolo, ma dall'altra continuerà a tornagli in mente il fatto che Serkan non vuole figli. Però ci sarà un modo per capire l'alchimia tra padre e figlia, ovvero quando tutt'e tre trascorreranno del tempo insieme in piscina.

I dubbi di Serkan

Serkan sarà contento quando vedrà Eda in piscina e crederà che sia lì appositamente per lui e invece la ragazza ha solo accompagnato Kiraz, che si mostrerà un vero peperino con il papà, soprattutto quando si arrabbierà perché non lo ritiene "veloce" nel fare le cose.

Serkan non mancherà di mostrare i suoi dubbi in merito alla maternità di Kiraz, infatti non potrà non notare quanto la piccola assomigli a Eda. "È proprio come te!" continuerà a dirle, ma la ragazza gli confermerà il fatto che sono simili solamente perché la piccola è cresciuta anche insieme a lei.

La conferma ai suoi dubbi potrebbe arrivare proprio da Melo, che quando vedrà Serkan prendersi cura di Kiraz insieme a Eda dirà: "Ti stai prendendo cura di tua figlia, cognato".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Melo riuscirà a cavarsela giusto per un pelo, ma la verità potrebbe essere proprio dietro l'angolo.

Aydan vuole sapere se Kiraz è sua nipote

Aydan e Seyfi saranno sempre più convinti che Kiraz non sia la figlia di Melo, ma di Eda, e per scoprire la verità metteranno in atto un piano.

Pina, nipote di Aydan e assistente di Serkan, dovrà adempiere a un compito che le verrà assegnato dalla zia: dovrà prendere la borsa di Eda e fotografare tutti i documenti che sono presenti all'interno.

Solo in questo modo mamma Bolat potrà avere la certezza che Kiraz non solo sia la figlia di Eda, ma anche di Serkan. Durante questa operazione Pina verrà colta in flagrante da Kerem, scoprirà costa sta combinando la ragazza?