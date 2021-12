E alla fine bacio fu. Dopo alcuni giorni di corteggiamento e scambio di sguardi e eloquenti, Dario e Sissi hanno dato retta al loro cuore e si sono scambiati il primo bacio, a cui ne sono seguiti poi molti altri al suono di 'Raggi gamma' di Sangiovanni. Dopo aver lasciato il suo ex fidanzato, così come dichiarato sui social dal diretto interessato, evidentemente la cantante si è sentita libera di avvicinarsi al ballerino che da tempo aveva ammesso di essere interessata a lei. Dopo Albe e Serena, a quanto pare, si è formata una nuova coppia dentro la scuola di Amici di Maria.

Il cantante e la ballerina sempre più vicini

I fatti hanno dato ragione all'ex fidanzato di Sissi: qualche giorno fa il giovane aveva scritto sui social che era stato 'mollato' dopo un anno e più di relazione via telefono perché in realtà alla cantante piaceva un altro.

Ed effettivamente, così come il popolo del web aveva sospettato, il cuore dell'alunna di Lorella Cuccarini ha iniziato a battere per un suo compagno di classe, ossia Dario. Il ballerino si è avvicinato sempre di più alla cantautrice ma solo durante il day-time di Amici 21 andato in onda ieri 10 dicembre, i due talenti dopo un po' di titubanza probabilmente legata alla presenza delle telecamere si sono scambiati il loro primo bacio.

''Quanti bacini dai oggi'', ha detto Dario a Sissi che ha sempre detto di vergognarsi di scambiarsi coccole davanti a tutti. Ma evidentemente i baci sulla guancia al ballerino non sono più stati sufficienti tanto che poco dopo i due si sono ritrovati fuori e seduti sulla panchina l'alunno di Veronica Peparini ha dato dell'inconcludente a Silvia, vero nome della ragazza, che ha cercato di giustificare il suo comportamento.

''Scusami se sono di tempi più lunghi'', ha detto Sissi che poco dopo però ha voluto dare un bacio al compagno e da li è stato un susseguirsi di coccole.

E sebbene Sissi inizialmente abbia chiesto a Dario di non mostrarsi in effusioni davanti agli altri, alla fine ha avuto la meglio l'istinto. Tra cantante e ballerina sono proseguiti i baci, davanti agli altri, al rientro dalle lezioni e ogni qualvolta i due ragazzi hanno avuto la possibilità di stare vicini tra una canzone ed una coreografia.

Inoltre, dagli utenti sul web che la colonna sonora scelta per raccontare questo dolce avvicinamento tra i due talenti non è stata del tutto casuale forse.

La canzone di Sangio per raccontare i baci di Dario e Sissi

Infatti, a fare da colonna sonora ai primi baci di Dario e Sissi è stata 'Raggi gamma' di Sangiovanni. Solo l'anno scorso era il vicentino a scambiarsi tenerezze con Giulia Stabile all'interno della casetta e adesso le sue canzoni raccontano 'l'amicizia speciale' di altri ragazzi.

Inoltre, da ricordare che Dario è uno dei migliori amici proprio della Stabile mentre Sissi ha provocato l'interesse della Sugar, stessa casa discografica che ha nella sua scuderia Sangio.

Magari la canzone porterà bene ai ragazzi e i due continueranno la loro storia fuori dalla scuola come sta accadendo a Giulia e Sangio. Troppo presto per dirlo ma i presupposti per una bella storia d'amore al momento ci sono tutti e Maria De Filippi non si farà sfuggire l'occasione di raccontare tutti i particolari nei prossimi day-time.