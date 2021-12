Anche la famiglia Colombo sarà al centro delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, specialmente per quanto riguarda il triangolo formato da Gloria, Ezio e Veronica. La signorina Moreau non ha alcun legame, mentre l'uomo ha una relazione stabile con la vedova Zanatta. L'intenzione di Ezio è costruire una nuova famiglia insieme alla figlia Stefania, la compagna e la figlia di quest'ultima, Gemma. Tuttavia, stando alle anticipazioni, pare che la presenza di Gloria rischierà di mandare in pezzi i suoi piani. Lo conferma l'interprete di Veronica, Valentina Bartolo, che ammette: "Gloria avrà un peso sulla loro storia".

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Gloria inciderà sui progetti di Ezio

Nella sesta stagione de Il Paradiso delle signore è in scena Ezio , il padre di Stefania. Giunto a Milano con la sua nuova famiglia, il signor Colombo ha rivisto, con sua grande sorpresa, l'ex moglie Gloria, capocommessa del grande magazzino. La donna, fuggita anni prima per un problema con la legge, è tornata in Italia per stare vicino alla figlia, la quale ignora che si tratti di sua madre. Gloria e l'ex marito si sono rincontrati dopo molti anni e, soprattutto all'inizio, non è stato facile confrontarsi in modo pacifico. Tuttavia, nel corso delle puntate il loro rapporto è migliorato. La trama che li vede protagonisti è complicata, poiché la donna rappresenta una parte del passato di Ezio che non si può cancellare.

Perciò, anche se l'uomo vuole rifarsi una vita accanto ad un'altra donna, l'ombra dell'ex moglie inciderà sui suoi progetti, probabilmente, riportando a galla i sentimenti di un tempo. Ne ha parlato in un'intervista Valentina Bartolo, il volto di Veronica. Per l'attrice l'influenza di Gloria nel loro rapporto sarà inevitabile.

Spoiler de Il Paradiso delle signore 6, Valentina Bartolo anticipa: 'Gloria avrà un peso'

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 preannunciano colpi di scena e svolte inattese per Gloria, Ezio e Veronica. Il volto di quest'ultima, Valentina Bartolo, ha parlato di un vero e proprio intrigo sentimentale.

Nello specifico, in un'intervista rilasciata al settimanale VeroTv l'attrice ha rivelato alcune anticipazioni che riguardano i tre personaggi. "Per Veronica, Gloria è il passato, ma avrà un grande peso sulla loro storia", ha anticipato l'interprete torinese. Sempre nel corso dell'intervista, la Bartolo ha fornito qualche dettaglio sul futuro del suo personaggio, ammettendo che il pubblico "conoscerà un'altra Veronica".

Massimo Poggio ammette: 'Ezio vuole recuperare il tempo perduto'

Come è stato anticipato, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 Gloria Moreau influenzerà la storia tra l'ex marito Ezio e la compagna di quest'ultimo, Veronica. Nel frattempo, il signor Colombo dovrà pensare anche al suo rapporto con Stefania .

Il genitore cercherà di passare più tempo accanto alla figlia, verso la quale prova dei sensi di colpa. Lo ha dichiarato l'attore che lo interpreta, Massimo Poggio. Intervistato anch'egli da VeroTv, ha rivelato: "ha dei sensi di colpa per le assenze , anche se erano in parte giustificate. Ezio vuole recuperare con Stefania il tempo perduto ", ha rivelato l'interprete piemontese.