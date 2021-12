Roberta Giusti l'ha annunciato nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne: la prossima volta che il cast si riunirà agli studi Elios per una nuova puntata, lei farà la sua scelta. Mancano pochissimi giorni, dunque, alla decisione finale dell'ultima tronista rimasta: la romana dovrà esprimere una preferenza definitiva tra Luca e Samuele dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere. Il pubblico attende anche la messa in onda dell'appuntamento dedicato all'addio di Andrea Nicole e Ciprian al dating-show tra polemiche, lacrime e scorrettezza.

Attesa per l'addio della protagonista di Uomini e Donne

Manca pochissimo alla fine della prima parte di stagione di Uomini e Donne: il Trono Classico che ha fatto compagnia ai telespettatori per mesi, sta per chiudere i battenti con la scelta dell'ultima tronista storica rimasta.

Tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre, infatti, Maria De Filippi condurrà la puntata del suo dating-show quasi interamente dedicata alla decisione di Roberta Giusti, la romana che dallo scorso settembre sta cercando l'anima gemella davanti alle telecamere.

Ad anticipare quello che sarebbe accaduto da lì a pochi giorni, è stata la stessa ragazza nel corso delle riprese avvenute martedì 7: interpellata dalla conduttrice e dagli opinionisti sul suo futuro, la giovane ha annunciato che sceglierà nel corso dell'appuntamento con il format Mediaset che sarebbe stato registrato la settimana successiva.

L'indecisione della romana di Uomini e Donne

Come riportano molti blog di Gossip in questi giorni, Roberta sta per dire addio a Uomini e Donne dopo quasi quattro mesi vissuti da assoluta protagonista.

La ragazza, probabilmente assieme alla collega Andrea Nicole, è stata la tronista più apprezzata sia dal pubblico che dalla presentatrice, tant'è che le è stato dedicato parecchio spazio all'interno di ogni puntata sin dall'inizio del suo percorso alla ricerca dell'anima gemella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra lunedì e martedì prossimo, dunque, i telespettatori scopriranno se nel cuore della bella Giusti è entrato Luca oppure Samuele. I due giovani stanno cercando di conquistare la romana da tantissimo tempo e il sincero interesse che dimostrano sin dalla prima esterna, non ha fatto altro che mandare in confusione la protagonista del Trono Classico.

I fan del dating-show hanno pareri diversi su come andrà a finire questa avventura: alcuni sono certi del fatto che Roberta deciderà di fidanzarsi con il timido Samuele (per il quale ha sempre detto di provare una fortissima attrazione fisica), altri che ad avere la meglio sarà Luca (molto più simile a lei caratterialmente).

La fine del percorso di Andrea Nicole a Uomini e Donne

Un altro momento che i fan di Uomini e Donne attendono con ansia, è quello in cui Andrea Nicole lascerà il trono. Da settimane, infatti, sul web circolano "scottanti" anticipazioni sulla puntata in cui la tronista ha scelto Ciprian in modo insolito e poco rispettoso.

Chi ha assistito alla registrazione che sarà trasmessa su Canale 5 nei prossimi giorni (probabilmente in concomitanza con la scelta di Roberta), fa sapere che la 29enne si è presentata in studio mano nella mano col biondo corteggiatore.

I due hanno raccontato di essersi visti la sera prima (lui ha bussato alla porta della casa di lei, che gli ha aperto senza avvisare la redazione) e di aver trascorso la notte insieme. Gli autori sono stati informati di ciò solamente il giorno dopo, e questo ha fatto storcere il naso a tutti, opinionisti e conduttrice in primis, che hanno accusato la neo coppia di aver mentito e preso in giro chi lavora per il dating-show.