La soap italiana Il Paradiso delle Signore è giunta al settantunesimo appuntamento, che andrà in onda lunedì 20 dicembre 2021. Stando alle anticipazioni da poco diffuse, Stefania verrà scelta da Vittorio per affiancare di Sant’Erasmo durante un intervista ad un’attrice di successo. Dopo aver fatto chiarezza circa le bugie di Giuseppe e aver avuto l’approvazione dei figli, Agnese potrà finalmente riavvicinarsi al signor Ferraris e dimostrerà i sentimenti che prova nei suoi confronti senza filtri. Adelaide invece sarà sommersa dalla tristezza. La contessa di Sant’Erasmo non potrà confidarsi con i suoi cari per via della lontananza.

A proteggere Adelaide sarà il commendatore che farà di tutto per sostenerla ed incoraggiarla. Dopo essersi accorto che Anna lo evita, Salvo cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi a lei. La signorina Imbriani però rimarrà impassibile.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Salvatore prova ad avvicinarsi ad Anna

Nel corso della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 20 dicembre 2021, Gemma sarà entusiasta per la sorpresa ricevuta da Marco. La giovane, commessa, però deciderà di mantenere segreta alla sua famiglia l’identità del corteggiatore che ha fatto questo nobile gesto. Aver ricevuto il Benino, ha fatto rivivere alla signorina Zanatta i momenti in cui allestiva il presepe insieme a suo padre.

Dopo aver confessato tutta la verità su Giuseppe ai figli, Agnese si avvicinerà sempre di più ad Armando. La sarta potrà finalmente coltivare il sentimento che prova nei confronti del capo magazziniere alla luce del sole. Nel frattempo Salvatore cercherà in tutti i modi di riconciliarsi con Anna. La giovane contabile però rimarrà sui suoi passi e continuerà a mantenere le distanze dal titolare della caffetteria.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Paradiso 6, Adelaide in crisi

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 20 dicembre, rivelano nel dettaglio che a Villa Guarnieri Adelaide non sarà di ottimo umore. La cognata di Umberto si ritroverà da sola perché le persone a lei care sono tutte distanti. L’unico a supportare la donna sarà Umberto, divenuto ormai il suo amante.

Le doti giornalistiche di Stefania verranno prese in considerazione dalla direzione dell’atelier. Per questo motivo Vittorio proporrà alla signorina Cipriani di affiancare Marco per l’intervista ad una famosa attrice. Nonostante la felicità per la proposta del dottor Conti, la figlia di Ezio deciderà di non dire nulla alla sorellastra per non farla ingelosire.