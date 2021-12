Le anticipazioni della sesta stagione de 'Il Paradiso delle Signore' raccontano che il team di Vittorio Conti è impegnato a decorare il Grande Magazzino milanese per Natale. Nonostante si respiri un clima natalizio, Salvatore continua ad essere freddo e glaciale nei confronti della madre. Per tale motivo, Armando decide di affrontare il giovane barista per mettergli la testa a posto, ma Salvatore non riesce a perdonare Agnese. E così, la sarta Amato, sentendosi sotto pressione, viene colta da un malore e si accascia a terra. Questo periodo natalizio vede al centro della scena anche il rapporto tra Marco e Gemma ma i due giovani devono affrontare un ostacolo chiamato Stefania, contraria al loro legame.

Infine, Flora riceve una promozione ma non riesce a togliere dalla testa la morte di suo padre e mette in atto una trappola per la famiglia Guarnieri. A seguire, le trame delle puntate della soap anni ‘60 che saranno trasmesse da lunedì 6 a venerdì 10 dicembre su Rai 1.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando affronta Salvatore

Irene, non accettando il fatto che Stefania ha deciso di andare a vivere con suo padre e la sua nuova famiglia, decide di saltare il suo turno di lavoro per via di uno stato d’animo di angoscia e tristezza. In seguito, la giovane Cipriani si rende conto che la sua reazione è stata esagerata e fuori luogo. E così all’ora di cena si reca presso casa Colombo per chiarirsi con la sua migliore amica.

Flora, nel frattempo, viene assunta a tempo indeterminato come stilista del Paradiso ma, nonostante la promozione, è sempre preoccupata e tormentata dalla scomparsa di suo padre Achille. Affranto per la brutta situazione che si è creata in casa Amato, Armando decide di parlare con Salvatore. Nonostante il tentativo, il capo magazziniere Ferraris non riesce a essere completamente sincero e ommette il segreto di Giuseppe Amato.

Adelaide non è convinta di Flora, in quanto sospetta che stia studiando un piano ai danni della famiglia Guarnieri. E così, la contessa di Sant’Erasmo si aziona con l’obiettivo di tenderle una trappola. Per il successivo numero del Paradiso Market Vittorio fa affiancare Marco a Stefania e tra i due amanti del giornalismo inizia a crearsi un rapporto di lavoro decisamente complesso e burrascoso.

Stefania ostacola il rapporto tra Marco e Gemma

Le anticipazioni che riguardano il blocco di puntate in programma la prossima settimana, si concentrano anche su Marco di Sant’Erasmo e Gemma Zanatta. Il nipote di Adelaide ha come obiettivo quello di riuscire in tutte le sue imprese essendo un giovane aristocratico. Allo stesso tempo, corteggia in modo spudorato Gemma, però, Stefania non la perde di vista un attimo visto che intende mantenere la parola data a Veronica, ossia tenere d’occhio sua figlia. L’albero di Natale sta per essere preparato al Grande Magazzino milanese e grazie a questo momento unico e magico, Dora ne approfitta per cercare di avvicinarsi di più al seminarista Nino.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: Agnese vittima di un malore

Agnese, distrutta per ciò che sta vivendo con il figlio Salvatore, dimentica il ferro da stiro acceso in atelier. Questa sua dimenticanza avrebbe potuto provocare dei danni irreparabili come un vero e proprio incendio al Paradiso delle Signore. Dopo che questo pericolo è stato scampato, Vittorio consiglia alla sarta Amato di prendersi qualche giorno di riposo, in quanto la sua distrazione poteva essere letale per tutti e dannosa. Il Natale si avvicina e come ogni anno il Paradiso aggiunge all’albero i tradizionali bigliettini. In questi ultimi tutti possono scrivere ciò che desiderano dal profondo del loro cuore, sperando che i desideri si avverino e Dora, incuriosita, si domanda cosa effettivamente abbia scritto Nino.

Si avvicina il giorno dell’operazione chirurgica e sul volto di Tina e Agnese si leggono paura e ansia. Salvatore, invece, non si arrende nei confronti della madre e continua a essere duro e severo con essa. Questo atteggiamento inizia a dare fastidio ad Anna. Umberto non sa invece che una delusione lo sta attendendo. Il commendatore Guarnieri non avrebbe mai immaginato un imbroglio da parte di Flora. Infine, Vittorio e Tina trovano Agnese distesa per terra, priva di sensi.