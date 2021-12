Cambio programmazione per Il Paradiso delle Signore 6 nella settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021. I telespettatori e affezionati fan della soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che si collegheranno in quella settimana nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, avranno modo di notare che non ci sono i nuovi episodi della soap in prima visione assoluta. La Rai, infatti, ha scelto di stoppare la messa in onda per la settimana della feste natalizie.

Stop per Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione dal 27 al 31 dicembre

Nel dettaglio, la settimana 20-24 dicembre sarà l'ultima di questo 2021 in compagnia dei vari protagonisti de Il Paradiso delle signore 6.

A partire da lunedì 27 dicembre, infatti, gli episodi inediti della soap opera di Rai 1 saranno sospesi e non saranno in onda in prima visione assoluta.

Una scelta dettata dal fatto che, con lo stop di una settimana della soap, si permetterà a tutta la squadra produttiva e al cast de Il Paradiso 6, di poter staccare un po' la spina dagli impegni del set, almeno durante il periodo natalizio.

Ecco quando ritornano i nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1

Quindi, dal 27 al 31 dicembre gli episodi inediti della soap opera con Vanessa Gravina e Alessandro Tersigni, non saranno trasmessi nel daytime di Rai 1 ma torneranno in onda nuovamente a partire da gennaio 2022.

Le nuove puntate inedite de Il Paradiso delle signore saranno in onda nuovamente da lunedì 3 fino a venerdì 7 gennaio 2022, con la prima settimana di programmazione del nuovo anno.

Come sempre, resta confermata la fascia oraria di messa in onda della soap, dalle 15:55 alle 16:40 circa.

Intanto, le prime anticipazioni sulle trame de Il Paradiso delle signore di questo 2022, rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo: per lei, infatti, la situazione diventerà maggiormente complicata e intricata, in merito alle indagini legate alla morte di suo marito Achille Ravasi.

La contessa, infatti, scoprirà di essere ricercata dall'Interpol motivo per il quale si ritroverà costretta alla fuga immediata da Milano.

Un'uscita di scena che non passerà inosservata, dato che Adelaide sarà assente per circa un mese dalle nuove puntate di questa sesta stagione della soap previste per il 2022.

Agnese e Armando sempre più complici nei nuovi episodi de Il Paradiso 6

Spazio anche alle vicende di Agnese e Armando: stando a quanto apprende Blasting News, il rapporto tra i due diventerà sempre più intenso e stretto nel corso dei nuovi episodi previsti il prossimo anno in tv.

Un legame che porterà Agnese a essere di nuovo felice e a ritrovare quell'armonia e quella serenità che ormai aveva perso da tempo al fianco di suo marito Giuseppe, al punto che la sarta del Paradiso sarà disposta a chiudere per sempre il suo matrimonio.