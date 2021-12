Aldo Montano sembrava l'unico concorrente del Grande Fratello Vip certo della decisione sul prolungamento. Da quando ha cominciato ad intuire che il reality sarebbe andato avanti ancora a lungo (oltre la scadenza prevista per il 13 dicembre), lo schermidore ha sempre detto che si sarebbe ritirato per amore della moglie e dei figli. Negli ultimi giorni, però, il toscano ha iniziato a dubitare di questa sua consapevolezza, e parlando con Davide Silvestri si è detto propenso a restare in gioco almeno un altro mese.

Il ripensamento del protagonista del Grande Fratello Vip

Aldo lascerà la casa del Grande Fratello Vip? È questa la domanda che si stanno facendo i telespettatori da quando è stato ufficializzato lo slittamento della finale al 14 marzo 2022. Lo sportivo ha sempre detto che avrebbe abbandonato per poter trascorrere il Natale con la moglie Olga e i figli piccioli, ma recentemente qualcosa potrebbe essere cambiata nella sua testa.

Lunedì scorso, solamente la metà dei vipponi ha comunicato la propria decisione sul prolungamento: Manuel, Lulù, Miriana, Carmen, Giucas, Katia e Gianmaria hanno accettato di rimanere finché vorrà il pubblico, mentre Francesca Cipriani è tornata alla propria quotidianità per motivi di salute.

Stasera, venerdì 17 dicembre, toccherà agli inquilini che ancora non si sono pronunciati aggiornare i fan sul loro futuro tra le mura di Cinecittà: la scelta più attesa, è sicuramente quella del bel Montano.

Le riflessioni prima della puntata del Grande Fratello Vip

In vista dell'imminente addio di Aldo, molti concorrenti non hanno trattenuto le lacrime: in questi giorni, infatti, Manuel e Gianmaria hanno pianto al pensiero che avrebbero dovuto rinunciare alla compagnia di Montano da lì a breve.

In realtà, il toscano potrebbe avere in serbo un colpo di scena per la puntata del Grande Fratello Vip del 17 dicembre.

Chiacchierando con Davide in giardino, lo sportivo si è detto incerto sulla decisione che prenderà tra qualche ora: se prima era sicuro di volersi ritirare per amore della famiglia, ultimamente l'uomo ha cominciato ad avere dei dubbi a riguardo, soprattutto perché tutti i suoi cari vorrebbero che restasse nella casa.

"Se in famiglia sono tutti d'accordo, io ti direi di rimanere, ci divertiamo e passiamo altro tempo insieme. Se invece dici che ti mancano i tuoi figli e preferisci tornare da loro, lo capisco e sono il primo a dirti di andare via", ha detto Silvestri nelle scorse ore al dubbioso compagno d'avventura.

Chi va e chi resta al Grande Fratello Vip

"Potrei rimanere un altro mese, ma non so se si può", ha detto Aldo facendo riferimento al regolamento del GF Vip.

I concorrenti che decidono di rimanere nella casa dopo lo slittamento della finale a marzo 2022, non potranno ritirarsi quando vogliono senza pagare una penale. Chi accetta il prolungamento, dovrà giocare finché non sarà il pubblico a decidere un'eliminazione nei televoti che saranno aperti di settimana in settimana.

Montano, dunque, vorrebbe poter trascorrere il Natale e il Capodanno con gli amici vipponi, ma l'idea di essere recluso tra quattro mura per altri tre mesi (qualora dovesse arrivare fino alla fine), lo spaventa e non poco.

Stasera, venerdì 17 dicembre, si conoscerà la decisione di Aldo e di tutti gli altri protagonisti del reality che ancora non si sono espressi a riguardo.

Il pubblico scoprirà il futuro di Soleil (provatissima dopo la squalifica di Alex Belli), Sophie, Jessica, Manila e di Montano appunto.

A partire dalle prossime puntate, ricominceranno gli ingressi di nuovi concorrenti: si parla di Nathaly Caldonazzo, Eva Grimaldi e Alessandro Basciano (ex di U&D) come prime new entry.