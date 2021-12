Un posto al sole sta appassionando i telespettatori di Rai 3. Nelle puntate della soap partenopea, che andranno in onda sul piccolo schermo da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Patrizio non si rassegnerà per la fine della storia d'amore con Clara. Il figlio di Raffaele, infatti, penserà che dietro la rottura con la sua fidanzata ci sia Alberto. Pertanto, il giovane Giordano andrà a casa dell'ex compagno di Curcio, ma Palladini gli sbatterà la porta in faccia. Nel frattempo, l'avvocato proverà a riconquistare la sua ex, ma la mamma di Federico gli darà il due di picche.

Un posto al sole, trame al 24/12: Patrizio pensa di essere stato lasciato da Clara per via di Palladini

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse in televisione dal 20 al 24 dicembre, Patrizio non passerà dei bei momenti. Infatti, il cuoco di Caffè Vulcano non si darà pace dopo essere stato lasciato da Clara. Il figlio di Ornella penserà che dietro la fine della sua storia d'amore ci sia lo zampino di Alberto e, pertanto, Giordano andrà a casa di Palladini. L'intento del ragazzo, ferito nei suoi sentimenti, sarà quello di avere un chiarimento con il suo rivale in amore e busserà alla porta dell'avvocato.

Un posto al sole, episodi al 24/12: Palladini sbatte la porta in faccia a Patrizio

Alberto non ha mai visto di buon occhio la relazione fra la mamma di suo figlio e Patrizio. In passato, infatti, Palladini ha provato ad ostacolare la nuova storia d'amore della sua ex fidanzata e ha provato a fare cambiare idea a Clara. Inoltre, l'avvocato ha anche avuto scontri con Giordano, per via di Curcio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il figlio di Raffaele è stato lasciato dalla sua fidanzata ma, questa volta, non è stata colpa di Alberto, ma è stata una decisione presa in autonomia dalla mamma di Federico, dopo avere parlato con sua suocera Ornella. Lo chef di Caffè Vulcano, ignorando che siano stati i suoi genitori a spingere Clara a lasciarlo, si recherà da Alberto.

In un primo momento, Palladini sbatterà la porta in faccia al giovane, subito dopo, invece, proverà gioia per avere appreso che la sua ex ha lasciato il fidanzato.

Un posto al sole, puntate al 24/12: Patrizio e Clara non stanno più insieme, Palladini vuole tornare con l'ex

A quel punto, Palladini sarà contento che Clara sia tornata single e abbia deciso di mettere fine alla relazione con Giordano. Dopo avere saputo quanto accaduto, Alberto tenterà di riconquistare la mamma di suo figlio. Purtroppo, però, Clara sarà irremovibile e darà un due di picche al suo ex compagno, facendogli capire di non avere più speranze di rimettersi insieme. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Un posto al sole, per scoprire se Clara resterà sola o proverà a ridare una chance a Patrizio o a Palladini.