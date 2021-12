La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni dell’episodio in onda su Rai 1 il 16 dicembre 2021, raccontano che Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) e Marco di Sant’Erasmo (Moisé Curia), entreranno sempre più in confidenza, al punto che quest’ultimo apprenderà degli aneddoti del passato della nuova "venere".

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 16 dicembre: Salvatore e Armando si chiariscono

Nella 69^ puntata che andrà in onda sul piccolo schermo giovedì 16 dicembre, Tina (Neva Leoni) dopo essersi preoccupata seriamente per le condizioni di salute della madre Agnese (Antonella Attili) arriverà a prendere una decisione definitiva in merito al suo intervento alle corde vocali: la giovane cantante rinuncerà a sottoporsi alla delicata operazione per stare accanto alla madre,

Mentre Tina annuncerà la sua scelta, finalmente Salvatore (Emanuel Caserio) e Armando (Pietro Genuardi) avranno modo di chiarirsi: quest’ultimo quando si troverà faccia a faccia con il barista siciliano sarà libero di metterlo al corrente dei sentimenti che prova nei confronti di sua madre con assoluta sincerità.

Dora sconvolta a causa di Nino, Flora rinuncia ad aprire la cassaforte dei Guarnieri

In seguito Gemma e Stefania (Grace Ambrose) penseranno che sia arrivato il momento per i loro genitori Veronica (Valentina Bartolo) e Ezio (Massimo Poggio) di ufficializzare la loro relazione. La sorellastra della giovane Colombo inoltre aprirà il suo cuore a Marco, poiché troverà il coraggio di raccontargli un momento non facile del suo passato: quest’ultimo inevitabilmente rimarrà colpito dalle parole della fanciulla che sin dal loro primo incontro ha catturato la sua attenzione.

Nel contempo Nino (Luca Grispini) dopo aver destato sospetti a causa del suo strano atteggiamento, appenderà il suo bigliettino nell’albero di Natale allestito nel grande magazzino di Milano come da tradizione: Dora (Mariavittoria Cozzella) abbastanza incuriosita non perderà tempo per leggere ciò che ha scritto il giovane seminarista, finendo per rimanere sconvolta.

Intanto Armando sarà deciso a farsi dare delle spiegazioni da Nino, con la convinzione che il ragazzo non stia attraversando un bel periodo.

Per concludere Flora (Lucrezia Massari) come Tina prenderà la sua decisione, visto che sceglierà di non fare ulteriori indagini sulla questione Ravasi: la stilista del paradiso soprattutto oltre a non voler più denunciare i Guarnieri non aprirà la cassaforte almeno per il momento.