Matteo Bortuzzo ha messo la parola fine alla conoscenza con Lulù Selassié. Sebbene il concorrente del GFVip lo abbia già fatto da un mese a questa parte, parlando con Biagio D'Anelli, il 22enne ha rivelato che l'atteggiamento della Principessa lo ha fatto allontanare. Dunque, il gieffino ritiene che tra i due non ci sia un futuro per motivi caratteriali.

La decisione di Bortuzzo

Il giovedì, nella casa del GFVip si fa l'aperitivo. Questa volta i "vipponi" hanno festeggiato l'arrivo dei nuovi concorrenti: Biagio D'Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini.

In giardino, Biagio e Manuel Bortuzzo hanno parlato del rapporto del nuotatore con Lulù Selassié.

Nel dettaglio, l'opinionista ha cercato di indagare se la conoscenza fosse realmente giunta al capolinea. D'Anelli ha spiegato al coinquilino che, dormendo nel lettone con la Principessa, ha avuto modo di capire che lei prova dei sentimenti reali: "Non è innamorata di te, di più". A quel punto Biagio ha chiesto a Bortuzzo se provasse qualcosa anche lui. Anziché glissare, Manuel ha spiegato la sua posizione. Senza giri di parole il nuotatore ha ammesso: "Non più. Le ho detto di lasciarmi stare, è un mese che glielo dico". Il 22enne ha ribadito che, se la coinquilina gli avrebbe voluto veramente bene lo avrebbe lasciato libero.

Inoltre, Manuel ha confidato che tra i due non è andata bene per gli atteggiamenti oppressivi della 23enne: "Ha modi di approcciarsi troppo diversi da quello di cui ho bisogno io". Insomma, Manuel Bortuzzo non vuole una conoscenza con Lulù Selassié lontano dai riflettori a causa delle divergenze caratteriali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Biagio si complimenta per il percorso di Manuel

La conversazione tra Manuel e Biagio, dopo il capitolo legato alla conoscenza con Lulù si è spostata sul percorso del nuotatore. Bortuzzo ha spiegato che ama isolarsi dal gruppo anche nella vita reale. Inoltre, il diretto interessata ha confidato che spesso piange per sfogare il suo nervosismo: a tal proposito il 22enne ha ammesso di avere pianto spesso nell'ultimo periodo.

Dopo avere ascoltato attentamente il ragazzo, l'opinionista ha sostenuto che Manuel abbia raggiunto una grandissima maturità. In merito ai momenti "no" del gieffino, Biagio ha fatto sapere che per una chiacchierata o una risata lui c'è sempre. Poi, D'Anelli ha sostenuto che Bortuzzo sia una persona speciale al punto che a volte si abbassa anche ai livelli di chi ha di fronte. In replica, Manuel Bortuzzo ha riferito di non sentirsi affatto speciale come tutti dicono. Infine, il nuotatore ha rivelato che questo atteggiamento ha cominciato ad adottarlo dopo le difficoltà incontrate nella vita.