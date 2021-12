Cambio programmazione in arrivo per la soap Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap che sarà sospesa dal palinsesto nella settimana che va dal 27 al 31 dicembre 2021. Una vera e propria modifica alla programmazione della rete ammiraglia, che per l'ultima settimana del mese di dicembre subirà delle modifiche dettate dal periodo delle feste natalizie. La soap opera, però, tornerà in onda regolarmente da gennaio come sempre in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai.

Sospese le puntate de Il Paradiso dal 27 al 31 dicembre

Nel dettaglio, le puntate de Il Paradiso delle signore previste nella settimana 27-31 dicembre non andranno in onda.

La soap risulta cancellata per una settimana dalla programmazione quotidiana della rete ammiraglia Rai.

Da lunedì 27 dicembre, dopo una puntata "extra-large" del talk show Oggi è un altro giorno che andrà in onda fino alle 16:20 circa, poi ci sarà spazio per il programma Techetecheté e infine per La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Un cambio programmazione che andrà avanti fino al prossimo 31 dicembre, ultimo giorno dell'anno che capita proprio di venerdì.

Ma quando ritornerà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 in prima visione assoluta su Rai 1?

Quando ritorna Il Paradiso 6 in prima visione

Le anticipazioni riguardanti la programmazione della soap rivelano che le nuove puntate saranno nuovamente in tv a partire da lunedì 3 gennaio, come sempre alle 15:55.

La soap ambientata nel celebre grande magazzino più famoso del piccolo schermo, tornerà regolarmente in onda nella fascia del pomeriggio, dove anche quest'anno sta ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco eccezionali.

La media di spettatori è in costante aumento e la soap riesce a tener testa (e spesse volte anche a battere) il daytime di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi in onda in quella stessa fascia oraria ma sulla rete ammiraglia del Biscione.

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 2022: Adelaide nei guai

Cosa accadrà in questi nuovi episodi de Il Paradiso 6 previsti per il 2022? Le anticipazioni riguardanti le trame della soap opera con protagonisti Vanessa Gravina e Roberto Farnesi, rivelano che si parlerà delle nuove vicende della contessa Adelaide, la quale sarà costretta a prendere una drastica decisione.

Come svelato dall'attrice stessa, Vanessa Gravina, nel corso della sesta stagione che andrà avanti fino al mese di maggio, la contessa scoprirà di essere ricercata dall'Interpol, in merito alle indagini per la morte di Achille Ravasi.

Proprio per questo motivo, deciderà di scappare via e di far perdere le sue tracce: la donna sparirà da Milano e di lei non si avranno notizie per un po' di tempo.