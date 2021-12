Cambio programmazione per la puntata de Il Paradiso delle signore 6 di questo venerdì 17 dicembre 2021. La soap opera, infatti, questo pomeriggio non sarà in onda nel consueto orario delle 15.55 circa, dato che oggi il palinsesto della rete ammiraglia sarà stravolto da una programmazione speciale. La soap con protagonisti Alessandro Tersigni e Vanessa Gravina, quindi, anticiperà l'orario di messa in onda di 25 minuti per lasciare spazio ad uno speciale Tg1.

La soap opera Il Paradiso delle signore 6 cambia programmazione oggi 17 dicembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione de Il Paradiso delle Signore 6 previsto per questo pomeriggio 17 dicembre, prevede che la soap opera non inizierà alle ore 15:55 ma anticiperà alle ore 15:30.

Al termine dello speciale Telethon 2021 condotto da Tiberio Timperi, Arianna Ciampoli e Paolo Belli ci sarà spazio per il nuovo episodio della soap che andrà avanti fino alle 16:15 circa.

Il motivo di questo cambio programmazione per Il Paradiso 6 ha a che fare con uno speciale del Tg1 che andrà in onda dalle 16:20 e che sarà dedicato ai funerali delle vittime della strage di Ravanusa.

Al termine dello speciale Tg1, la linea dalle 17:45 passerà ad Alberto Matano per una nuova puntata de La Vita in diretta.

Dal 20 dicembre, Il Paradiso delle signore 6 torna al suo orario storico

A partire da lunedì 20 dicembre, per l'ultima settimana di programmazione di questo 2021, la messa in onda de Il Paradiso delle signore 6 tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:40 circa.

Ma cosa succederà nel corso di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 17 dicembre? Le anticipazioni rivelano che Gemma troverà una sorpresa all'interno del suo armadietto che la riporterà indietro nel tempo.

La ragazza, infatti, ricorderà i momenti felici in cui da bambina, allestiva il presepe assieme al suo amato papà.

scomparso prematuramente quando era una bambina.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore oggi 17 dicembre: Anna mente a Salvatore

Occhi puntati anche su Flora Ravasi, la quale confermerà la sua decisione di lasciare Milano e di trasferirsi per un po' in America.

Prima di andare via dal grande magazzino, però, Flora deciderà di passare a salutare le Veneri che hanno lavorato con lei in questo periodo e consegnerà loro anche dei regali.

Spazio poi alle vicende di Anna Imbriani: le anticipazioni di questo nuovo episodio de Il Paradiso 6 di venerdì 17 dicembre, rivelano che la ragazza non riuscirà ad essere sincera con Salvatore e non gli parlerà di sua figlia Irene. Temendo di essere giudicata male, Anna prenderà una decisione drastica e al tempo stesso inaspettata.