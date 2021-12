Clamorosi colpi di scena riguarderanno le nuove puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni sui nuovi episodi della soap, che andranno in onda agli inizi del 2022, rivelano che l'avvicinamento tra Vittorio e Tina subirà una svolta. Dopo essere stata tradita dall'ex marito, la giovane Amato incontrerà Sandro Recalcati dopo tanto tempo. Tuttavia la figlia di Agnese e Giuseppe sarà costretta a mettere da parte i sentimenti che prova nei confronti del direttore del grande magazzino. Il dottor Conti invece aprirà il suo cuore ad un nuovo amore.

Stando agli spoiler, l'ex marito di Marta Guarnieri si innamorerà di un'altra donna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, a Milano torna Sandro Recalcati

Non ci si annoia mai nella grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle nuove puntate della soap di Rai1, che verranno trasmesse all'inizio del nuovo anno, rivelano nel dettaglio che a Milano tornerà Sandro Recalcati. L'amico di Vittorio Conti, nonchè ex marito di Tina, tornerà nel capoluogo lombardo e provocherà l'allontanamento tra il direttore del grande magazzino e la giovane Amato. Durante i recenti episodi infatti, i due amici si sono avvicinati molto, approfittando per confidarsi le sensazioni provate dopo i loro divorzi.

Senza dubbio l'arrivo di Tina a Milano ha portato una ventata di aria fresca all'interno del l'atelier milanese. Puntata dopo puntata Vittorio e Tina hanno avuto modo di confrontarsi non solo dal punto di vista professionale. Successivamente, quando la ragazza ha scoperto di avere una malattia alle corde vocali, ha potuto contare sul supporto del direttore del magazzino.

Vittorio infatti aveva promesso ad Agnese e Giuseppe di prendersi cura della cantante, durante il periodo dell'intervento. Stando agli spoiler, agli inizi del 2022 il rapporto tra i due verrà messo in discussione dall'arrivo inaspettato di Sandro Recalcati. Grazie al suo ritorno si potrà scoprire cosa è realmente accaduto tra la giovane e seguitissima coppia del Paradiso.

Il Paradiso 6, Conti pronto per una nuova love story

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda nel 2022, rivelano che anche a casa Conti ci saranno delle novità. Dopo l'inaspettata partenza di Marta per l'America e la successiva separazione da Vittorio, il direttore del grande magazzino sarà pronto per un nuovo amore. Stando agli spoiler, sembrerebbe che la fortunata non sarà Tina. Nonostante il loro riavvicinamento, Conti incontrerà un'altra donna che gli farà battere il cuore. Al momento non si conosce il nome della ragazza ma le anticipazioni rivelano che Vittorio sarà felicemente innamorato.