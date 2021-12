Continua a far discutere il rapporto di complicità che si è instaurato nella casa del Grande Fratello Vip tra l'ex fidanzata di Luca Onestini, Soleil Sorge e l'attore di Centovetrine Alex Belli. Dopo aver spiazzato tutti con la sua dichiarazione d'amore a Soleil, sono arrivate a sorpresa le sue ultime contrastanti affermazioni. Protagonista del triangolo amoroso insieme a sua moglie Delia Duran, Belli ha gelato le speranze di chi credeva che tra lui e Soleil potesse nascere davvero qualcosa di vero al di fuori della casa del Grande Fratello Vip.

Le ultime spiazzanti dichiarazioni di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge

L'ex protagonista della soap Centovetrine Alex Belli ha dichiarato: "Io e Sole non possiamo stare insieme". L'ex fidanzato di Mila Suarez ha aggiunto che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip ha una vita troppo complicata. Belli ha affrontato che tra loro c'è complicità e magnetismo, ma la vita fuori è un'altra. L'attore ha ammesso che tra di loro c'è un rapporto fraterno, insieme a Soleil, ridono e scherzano e quindi non bisogna andare a rovinare tutto. Alex ha poi aggiunto che prima o poi con Soleil non avranno la capacità di fermarsi e dunque prima che si arrivi ad un punto di non ritorno occorre andare via.

La reazione di Delia Duran al bacio tra suo marito Alex e Soleil Sorge: ha lasciato Milano

Alex Belli ha rivelato come avrebbe reagito al posto della sua compagna Delia Duran. Alex ha dichiarato che sarebbe entrato nella casa e l'avrebbe portata via. Belli ha affermato: "Se lei entrasse chiedendomi di uscire con lei andrei via subito".

Intanto, nei giorni scorsi è arrivata la reazione di Delia Duran al bacio appassionato tra il suo compagno Alex Belli e Soleil Sorge. La donna ha deciso di prendersi una pausa dai social e andare via da Milano per un po' di tempo. Sui social ha infatti scritto di avere bisogno di staccare un po' la spina e allontanarsi da tutto ciò.

Delia Duran ha dichiarato che per lei sono stati giorni complessi e per questo sente la necessità di scappare via, di prendersi del tempo per se stessa, lontano dal Gossip, dai social e da casa. Delia a poi ringraziato tutti per l'affetto che le è stato dimostrato in queste settimane. Ha poi concluso in post pubblicato nelle stories cona questa eloquente frase che non lascia spazio all'immaginazione: "Hasta luego Milano!". Come andrà a finire tra I due coinquilini del Grande Fratello Vip? Riusciranno a placare l'irrefrenabile passione che li attrae? Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire gli sviluppi dell'intricata vicenda sentimentale.