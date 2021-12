La puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 14 gennaio sarà ricca di colpi di scena.

Infatti, dopo avere espresso alla sua ex moglie l'intenzione di procedere con le pratiche per ottenere il certificato della sua morte, Ezio riuscirà ad avere l'attestato del decesso di Gloria. A quel punto, il signor Colombo potrebbe sposare la sua compagna Veronica.

Nel frattempo, zia Ernesta è pronta a lasciare Milano. Inoltre, nell'episodio che concluderà la seconda settimana di gennaio ci sarà il ritorno in città di Dante Romagnoli.

Il Paradiso delle signore, puntata al 14/1: Ezio riceve il certificato di morte di Gloria

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Ezio aveva lasciato senza parole la sua ex moglie Gloria. Infatti, il signor Colombo le aveva chiesto un incontro per farle una richiesta che l'aveva scioccata. Nell'occasione il direttore commerciale della Palmieri aveva manifestato a Moreau la propria intenzione di volere richiedere il certificato della sua morte, che gli serviva per sposare Veronica.

A quel punto, Gloria aveva dato il proprio consenso di andare avanti con le pratiche. E appunto nell'episodio che andrà in onda venerdì 14 gennaio ci sarà una svolta: Ezio riuscirà ad ottenere il certificato del decesso di sua moglie.

Il Paradiso, trama del 14 gennaio: zia Ernesta lascia Milano, torna Dante Romagnoli

Zia Ernesta, che era arrivata a Milano da pochi giorni, comunicherà di volere andare via: la parente della famiglia Colombo lascerà la città nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 14 gennaio.

Durante la puntata, però, ci sarà un colpo di scena, infatti, dopo mesi di lontananza dalla città farà ritorno Dante Romagnoli.

Episodio del 14 gennaio: Umberto confessa a Flora cosa è successo ad Achille

Inoltre ci sarà una svolta nel giallo che ruota attorno alla morte di Achille. Dopo avere cercato indizi a Villa Guarnieri, Flora non si era persa d'animo e aveva cercato di portare alla luce la verità riguardo il decesso di suo papà e le indagini sulla morte di Ravasi erano state riaperte.

La stilista a questo punto vorrebbe abbandonare l'abitazione della contessa e del cognato: così Umberto le scriverà una lettera, rivelandole la verità su quanto accaduto a suo padre. Nel momento in cui Flora leggerà le parole di Guarnieri, deciderà di restare a vivere alla villa: non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa avrà scritto Umberto nella missiva per Flora.