Il 2022 potrebbe segnare il ritorno di Giuseppe all'interno delle trame de Il Paradiso delle signore. Uscito di scena per andare in Germania e verificare con i propri occhi la presenza del figlio nato dalla relazione con Petra, prossimamente il capofamiglia Amato potrebbe rimettere piede nel capoluogo meneghino e, a quanto pare, dietro la vicenda raccontata dell'ex amante potrebbe celarsi un inganno.

La vita traballante della famiglia Amato

Nell'ultimo periodo le vicende della famiglia Amato, nelle trame de Il Paradiso delle Signore, non sono state tanto serene e fortunate.

Il capofamiglia Giuseppe ce l'ha messa tutta per cercare di nascosto ad Agnese l'amante che ha avuto in Germania, Petra, e il bambino nato dalla loro relazione. La verità, però, è venuta ben presto a galla e dopo la partenza di Giuseppe per la Germania (l'uomo ha deciso di non tirarsi indietro e di affrontare la situazione in prima persona), Agnese ha dovuto affrontare tante difficoltà, soprattutto quella di rivelare ai figli di aver avuto un padre fedifrago.

Dopo un periodo buio in famiglia è tornata la serenità, con Armando parte integrante della vita della sarta e Tina e Salvatore che hanno accettato, nel bene e nel male, la nuova vita della madre, al punto da ospitare il capo magazziniere a casa per la vigilia di Natale.

Questa letizia, però, potrebbe ben presto fine, in quanto alcune indiscrezioni rivelano che Giuseppe potrebbe tornare nel capoluogo meneghino.

Giuseppe potrebbe essere stato ingannato da Petra

Ebbene sì, le cose potrebbero nuovamente complicarsi per Agnese e per Giuseppe, in quanto l'uomo potrebbe scoprire ben presto di essere stato ingannato da Petra e Girolamo e decidere di tornare a casa da sua moglie e i suoi figli.

Infatti l'ex amante e "l'amico" potrebbero essersi messi d'accordo solo per estorcergli del denaro.

Giuseppe, probabilmente, potrebbe farsi forza e tornare a casa per dire alla moglie e ai figli che non si è trovato in una situazione di malafede, ma la famiglia sarebbe pronta a fare un passo indietro e ad accettare le sue scuse?

Dubbi e problemi nella famiglia Amato

Perché il "problema" Giuseppe non sarebbe l'unico che dovrebbe affrontare in futuro la famiglia Amato. Infatti nella vita di Tina ritornerà improvvisamente il marito Sandro, ma la ragazza (almeno inizialmente) non vorrà interagire con lui, ma perché la cercherà ancora nonostante la rottura? Salvatore invece, "sentimentalmente parlando", è più sereno, visto che si trova al fianco di Anna.

Anche Agnese è felice con Armando, ma un ipotizzabile ritorno di Giuseppe potrebbe mettere a repentaglio nuovamente la loro storia d'amore.