Il Paradiso delle Signore 6 proseguirà la sua messa in onda in prima visione assoluta nella settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Stefania che si metterà a spiare sua sorella Gemma mentre si trova in compagnia di Marco. Spazio anche alle vicende di Ezio Colombo che deciderà di convolare a nozze con la sua amata Veronica.

Anna chiude con Salvatore: anticipazioni Il Paradiso 6 dal 20 al 24 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana che va dal 20 al 24 dicembre 2021 rivelano che Anna prenderà una decisione a dir poco drastica legata al suo rapporto con Salvatore. La donna, infatti, deciderà di chiudere la loro relazione e quindi di voltare pagina definitivamente dopo le belle emozioni vissute col giovane Salvatore.

Tuttavia, nonostante il rifiuto, Salvo mostrerà di non volersi arrendere e cercherà di fare il possibile per riconquistare di nuovo il cuore della sua amata. Riuscirà ad avere la meglio e a trascorrere in serenità il periodo delle feste natalizie?

E poi ancora, le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 24 dicembre in prima visione assoluta rivelano che Gemma, approfittando dell'assenza in casa dei suoi genitori, deciderà di organizzare un incontro con Marco.

Stefania va a 'spiare' Gemma e Marco

In questo modo, i due fidanzatini potranno trascorrere un po' di tempo insieme, lontani da occhi indiscreti.

Peccato, però, che l'armonia tra i due verrà spazzata via da Stefania. Gli spoiler della soap opera di Rai 1 rivelano che nel momento in cui scoprirà il piano di Gemma, che intende stare da sola in casa con Marco, Stefania si metterà subito all'opera e andrà a "spiare" la coppia.

Stefania, che non vede di buon occhio la relazione tra Gemma e il nipote della perfida contessa Adelaide, andrà a curiosare per cercare di capire cosa sta accadendo: la reazione della sorella, però, non sarà delle migliori.

Ezio vuole sposare la sua amata Veronica: anticipazioni Il Paradiso 20-24 dicembre

Occhi puntati anche su Ezio Colombo: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste su Rai 1 dal 20 al 24 dicembre 2021 rivelano che l'uomo deciderà di sposare Veronica. Il suo sogno, infatti, è quello di convolare a nozze al più presto con la donna che gli ha fatto ritrovare il sorriso e la felicità.

Prima, però, Ezio dovrà chiudere col suo passato. Prima di compiere questo grande passo con Veronica, Ezio dovrà chiudere il legame che lo ha unito con Gloria. Spazio anche alle vicende di Nino che si ritroverà in crisi e penserà di lasciare il seminario.