Le novità a Un Posto al sole non finiscono mai e la settimana dal 20 al 24 dicembre vedrà tra i protagonisti Rossella e Riccardo, alle prese con il loro primo viaggio insieme e un imprevisto: la ex moglie del dottore, infatti, sarà colpita dalla loro relazione.

Ornella aveva già intuito che Crovi nascondesse qualcosa: per il momento emergerà quindi che Riccardo è stato sposato con Virginia.

Rossella vivrà momenti spensierati con il suo Riccardo

Un posto al sole andrà in onda anche durante la settimana di Natale e secondo le anticipazioni per Rossella e Riccardo arriverà il momento di fare il loro primo viaggio da fidanzati.

La nuova coppia si lascerà travolgere dall'atmosfera natalizia e si concederà qualche giorno a Bolzano per visitare il famoso mercatino.

Il viaggio sembrerà tranquillo per I due innamorati, che si coccoleranno con una cioccolata calda tra una bancherella e l'altra, ma una presenza turberà la loro serenità.

Una new entry sarà pronta a scombinare le carte, anticipazioni Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole Riccardo inviterà Rossella a trascorrere qualche giorno spensierato in Alto Adige con lui, senza sapere che è presente anche Virginia, la sua ex moglie.

La donna - interpretata da Desirèe Noferini - seguirà la coppia tra le bancherelle e assisterà a un bacio tra i due. Vedere il suo ex marito in compagnia di Rossella lascerà di stucco Virginia.

Virginia osserverà Crovi e Rossella insieme: anticipazioni settimana dal 20 al 24 dicembre

Secondo le anticipazioni di Un Posto al sole dal 20 al 24 dicembre, Rossella si godrà la vacanza spensierata in compagnia di Riccardo. Dopo la forte tensione respirata in casa a causa della separazione di Silvia e Michele, la giovane dottoressa aveva proprio bisogno di staccare la spina e grazie al dottor Crovi ci riuscirà.

Le sorprese, però saranno sempre in agguato e, anche se Rossella non si accorgerà della presenza di Virginia, molto presto potrebbe accadere qualcosa che rimetterà nuovamente tutto in discussione.

Il dottor Crovi, sin dal suo ingresso nella vita di Rossella è apparso molto misterioso e Ornella ha iniziato a ipotizzare che potesse nascondere qualcosa, Il suo carattere schivo e molto riservato e alcune sue reazioni hanno fatto dubitare la dottoressa Bruni di lui.

Rossella, tuttavia, lo ha difeso e si è lasciata andare dopo la delusione avuta da Patrizio e pian piano Riccardo si è fatto strada nel suo cuore. Presto, però, si scoprirà che l'uomo ha una ex moglie di cui non ha mai parlato: come reagirà la ragazza di fronte a questa omissione? Per adesso tra loro le cose sembrano andare a gonfie vele.