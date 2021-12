In Beautiful un grande equivoco porterà Liam a tradire Hope con Steffy. Tutto accadrà quando Liam crederà di aver visto un bacio tra Thomas e Hope e non si accorgerà invece che si tratta del manichino con le sembianze della moglie. Quindi, Spencer commetterà un grave errore, finendo a letto insieme alla sua ex. Fatto di cui si pentirà subito, così come Steffy.

Liam fraintende un bacio tra Thomas e Hope e corre da Steffy

In Beautiful, la situazione per Liam di complicherà nel momento in cui assisterà a un bacio tra Thomas e Hope. Tutto non è come sembra, visto che il fratello di Steffy starà baciando il manichino con le fattezze di Hope.

Liam però non se ne accorgerà e penserà che la moglie lo stia tradendo con Thomas. Sconvolto da quanto appena visto, Liam cercherà consolazione nell'alcool e andrà a casa di Steffy. Quest'ultima lo accoglierà in casa sua, ascoltando le sue pene d'amore. Nonostante ora abbia iniziato una relazione con Finn, Steffy si mostrerà comunque disponibile a stare accanto al suo ex marito e padre di sua figlia Kelly.

Liam e Steffy finiscono a letto insieme nelle prossime puntate di Beautiful

Tra un bicchiere e l'altro, Liam arriverà a confessare a Steffy di provare ancora dei sentimenti per lei. Sarà in questo frangente che i due si lasceranno andare e trascorreranno una notte d'amore insieme. I telespettatori di Beautiful, vedranno l'ennesimo tradimento di Liam con Steffy.

Nel frattempo, Finn avvertirà Hope dello strano comportamento di Thomas, il quale sarà sempre più preda delle sue allucinazioni. Finn e Hope si staranno occupando di Thomas e saranno all'oscuro di quanto starà accadendo tra Liam e Steffy.

Liam e Steffy si pentono dopo aver tradito Hope e Finn

Nel prosieguo delle puntate, in Beautiful Hope si recherà alla Forrester dove troverà Thomas intento a litigare con il manichino.

Logan cercherà di calmare Thomas ma improvvisamente il fratello di Steffy perderà i sensi. Il giovane verrà soccorso da Hope e Finn e trasportato in ospedale dove giungerà ancora privo di conoscenza. Nel frattempo, a casa di Steffy, la giovane e Liam dopo aver trascorso insieme la notte, si risveglieranno in preda ai sensi di colpa.

I due decideranno di mantenere il segreto su quanto successo tra loro. Poco dopo, verranno a sapere di quanto accaduto a Thomas e Liam scoprirà di aver frainteso il bacio tra Thomas e Hope.

Riusciranno Steffy e Liam a mantenere segreto il tradimento? Per scoprirlo non resta che attendere le nuove puntate di Beautiful. A tal riguardo, si ricorda che la soap Tv americana, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Si Mediaset Infinity invece, è possibile recuperare le puntate già trasmesse.