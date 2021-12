Prosegue su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre, Agnese ha avuto modo di raccontare a Tina e Salvo tutta la verità su Giuseppe e adesso la donna potrà vivere liberamente la sua storia con Armando. Inoltre Flora dopo aver parlato con Adelaide e Umberto deciderà di non denunciare i Guarnieri, mentre Irende spingerà Dora a provarci con Nino.

Vittorio permette a Salvo e Agnese di potersi riconciliare

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" che sarà mandata in onda lunedì 13 dicembre, Tina sceglierà di stare vicina alla madre e di non operarsi. I rapporti tra Salvo e Agnese invece saranno molto freddi, con Anna che non sarà d'accordo con l'atteggiamento dell'Amato e si allontanerà da lui. Intanto in sartoria sarà portata avanti una iniziativa per sostenere un centro per poveri vicino alla chiusura, coordinato da Don Saverio. Inoltre Flora proseguirà le sue indagini in merito al decesso del padre e racconterà a Ludovica tutto quello che ha scoperto sui Guarnieri.

Nell'episodio di martedì 14 dicembre, Stefania chiarirà a Ezio i motivi che hanno portato Gemma a non mostrare alcuna gioia davanti al nuovo presepe da lui acquistato.

Nel frattempo Ludovica tenterà di convincere Flora a non ostacolare i Guarnieri. Umberto apprenderà che la Ravasi passerà le festività natalizie in America. In tutto questo Agnese racconterà tutta la verità a Vittorio e quest'ultimo inviterà Tina a cena, per permettere a Salvo e alla donna di potersi riconciliare.

Dora turbata da quanto ha scritto Nino nel biglietto natalizio

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 dicembre, Agnese sarà pronta a rivelare pure a Tina la verità su Giuseppe. Intanto Dora si accorgerà che Nino ha degli strani atteggiamenti e Armando sarà spaventato per alcune sue parole dette. Inoltre Agnese racconterà ai suoi figli della relazione con Armando.

Flora capirà la combinazione per accedere alla cassaforte dei Guarnieri, ma resterà turbata quando Umberto e Adelaide le riferiranno dei dettagli riguardanti il padre.

Nella puntata di giovedì 16 dicembre, Tina non vorrà più subire l'intervento chirurgico. Nel frattempo Gemma e Stefania saranno convinte che Ezio e Veronica debbano regolarizzare la loro unione. In tutto questo Dora leggerà quanto scritta da Nino nel biglietto natalizio e resterà scioccata, mentre Marco sarà mosso emotivamente da Gemma quando la ragazza gli racconterà un episodio che ha coinvolto lei. Flora invece ha scelto che non sporgerà denuncia contro i Guarnieri.

Anna prende una scelta dolorosa

In base agli spoiler di venerdì 17 dicembre, Gemma vedrà nel suo armadietto una sorpresa che le farà tornare in mente faceva il presepe insieme al padre.

Intanto Flora prima di partire per l'America farà un regalo a ciascuna Venere. Inoltre Don Saverio e Armando dialogheranno in merito alla crisi vocazionale di Nino, mentre Irene spronerà Dora a farsi avanti con il ragazzo. Infine Anna non riuscirà a raccontare a Salvo la verità su sua figlia e finirà per prendere una scelta che si rivelerà dolorosa per lei.