Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste durante il 2022 in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni sulla soap opera rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di novità e colpi di scena. I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di casa Amato, dato che Agnese riuscirà finalmente ad essere serena con Armando, dopo che suo marito Giuseppe ha lasciato Milano. Spazio anche alle vicende di Tina che si ritroverà a dover affrontare il ritorno del suo ex marito.

Agnese pronta a chiudete con Giuseppe: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nel corso delle prossime settimane del 2022, rivelano che le vicende di casa Amato continueranno a essere al centro delle trame della fortunatissima soap opera di Rai 1.

Stando a quanto apprende Blasting News, l'attenzione sarà incentrata in primis sul personaggio di Agnese: dopo essersi "liberata" di suo marito Giuseppe e dopo aver confessato ai figli tutta la verità sulle bugie dell'uomo, deciderà di riprendere in mano le redini della sua vita.

Il rapporto tra Agnese e Armando diventerà sempre più stretto e i due si ritroveranno a condividere insieme molti momenti della loro vita quotidiana, comprese preoccupazioni e ansie per il futuro.

Addio Giuseppe, Agnese ritrova la felicità con Armando

Il colpo di scena, però, arriverà nel momento in cui Agnese si renderà conto del fatto di non provare più veri sentimenti nei confronti di suo marito Giuseppe, motivo per il quale intende chiudere per sempre questa storia.

Agnese, dopo aver subito il tradimento del padre dei suoi figli, non avrà alcuna intenzione di riaccoglierlo in casa nel momento in cui rimetterà piede in città, dopo il soggiorno in Germania.

Agnese, quindi, apparirà forte e decisa a voler voltare pagina e dedicarsi "anima e corpo" alla sua relazione con Armando Ferraris, che saprà darle tutte quelle attenzioni di cui la donna necessita e che riuscirà a farla sentire "speciale".

Tina affronta il ritorno di Sandro: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Come si evolverà a questo punto la situazione? Giuseppe rimetterà piede in città e a casa Amato oppure non ci sarà nessun rientro nel corso delle nuove puntate di questa sesta stagione de Il Paradiso delle signore? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Occhi puntati anche sulle vicende di Tina Amato: gli spoiler delle prossime puntate del 2022, rivelano che la giovane Amato si ritroverà a dover affrontare la difficile situazione sentimentale che la riguarda.

Dopo essere stata tradita e dopo aver scelto di chiudere il suo legame con Sandro, Tina rivedrà di nuovo il suo ex, di cui è previsto un ritorno in scena nel corso degli episodi futuri di questa sesta stagione in onda su Rai 1.