Isabella Ricci ha da poco lasciato Uomini e donne, dopo aver trovato la sua anima gemella. In un'intervista rilasciata a Mondo Tv24, Isabella ha detto la sua su Gemma Galgani e Gianni Sperti. Parole non tenere quelle dell'ex dama, che reputa Gemma 'ridicola', mentre Gianni come un'opinionista che ha lasciato molto a desiderare e dal quale si aspettava delle scuse dopo i tanti attacchi ricevuti.

Isabella esce con Fabio da U&D, Gemma e Gianni indifferenti

Lieto fine per Isabella Ricci in quel di Uomini e donne. La dama infatti, ha trovato proprio nello studio di Maria De Filippi la sua anima gemella.

Isabella, in una delle recenti puntate, è uscita del programma insieme a Fabio Mantovani. I due sono pronti a viversi il loro amore lontano dagli studi televisivi e pertanto, dopo aver salutato tutti, hanno lasciato lo studio, tra l'indifferenza di Gianni Sperti e Gemma Galgani. L'opinionista in quel momento non era presente in studio, mentre la dama torinese non si è commossa come invece ha sempre fatto in precedenza in simili occasioni. Ora, a distanza di qualche giorno, Isabella Ricci è tornata a parlare della sua antagonista in un'intervista.

Isabella affonda Gemma: 'Totalmente ridicola'

Isabella Ricci ha ripercorso un po' la sua avventura a Uomini e donne e non poteva certo mancare un giudizio su Gemma Galgani la quale non ha mai perso occasione per attaccarla per qualsivoglia ragione.

Isabella in studio ha sempre replicato alle accuse in modo pacato, a testimonianza di come lei sia totalmente diversa dalla dama torinese. Riferendosi a Gemma, ora Isabella può liberamente dire la sua e, senza mezzi termini, si dice sconvolta del suo atteggiamento: "A me sembra totalmente ridicola", riferendosi al fatto che passi di amore in amore nel giro di breve tempo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Isabella ha fatto l'esempio di Costabile. Gemna solo 15 giorni fa piangeva per il cavaliere, salvo poi dimenticarsi tutto nel momento in cui è arrivato Leonardo.

Ricci spara a zero su Gianni: 'Ha lasciato molto a desiderare'

L'ex dama di Uomini e donne non sembra capacitarsi di questo atteggiamento di Gemma, che segue dal 2015.

La storia sembra ripetersi ogni volta, ed ora le sembra una sorta di copione visto e stravisto. Isabella ha sparato a zero pure su Gianni Sperti. La donna si e tolta qualche sassolino dalla scarpa, dopo gli attacchi ricevuti dall'opinionista. Attacchi ingiustificati, visto che lei ha dimostrato di essere a Uomini e donne per cercare l'amore e non per la visibilità, come invece sostenuto dall'opinionista. Isabella al momento della sua uscita, di certo si aspettava delle scuse da parte di Gianni che però non sono arrivate. A fronte di quanto accaduto, ora Isabella non può far altro che pensare: "Come opinionista ha lasciato molto a desiderare".