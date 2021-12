Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in programma il 23 e 24 dicembre 2021, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Salvatore che, dopo essere stato lasciato da Anna, deciderà di mettersi all'opera per riconquistarla e riuscirà a spiazzarla. Intanto Vittorio Conti, dopo aver accettato l'invito della cognata Beatrice, ritroverà anche la sua amata nipote.

Salvatore non si arrende con Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma il 23 dicembre su Rai 1, rivelano che Salvatore ha intenzione di riconquistare di nuovo Anna Imbriani.

Il giovane Amato non vuole perdere la donna di cui sente di essersi innamorato, motivo per il quale si rimetterà in gioco con tutto se stesso per cercare di spiazzarla in positivo.

Intanto Armando si prepara ad indossare i panni di Babbo Natale: spetterà a lui intrattenere i bambini e renderli felici a pochi giorni dall'inizio delle feste natalizie.

Stefania va a spiare Gemma e Marco: spoiler Il Paradiso 6

Spazio anche alle vicende di Gemma: le anticipazioni di questo nuovo episodio della soap opera in onda su Rai 1, rivelano che la donna ne approfitterà dell'assenza in casa dei suoi genitori, per poter invitare Marco.

In questo modo, quindi, Gemma e Marco potranno stare un po' da soli, ma ben presto Stefania scoprirà tutto e quindi cercherà di tenere sotto controllo questa situazione. La ragazza, quindi, si recherà a casa per "spiarli".

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche venerdì 24 dicembre, quando su Rai 1 andrà in onda l'ultima puntata di questo 2021 della soap opera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le anticipazioni riguardanti la trama di questo nuovo episodio che andrà in onda su Rai 1, rivelano che Adelaide deciderà di invitare Ludovica e Marcello a cena per la Vigilia di Natale.

Salvatore sorprende e spiazza Anna: trame Il Paradiso delle signore del 24 dicembre

Salvatore, invece, riuscirà a portare a termine la sua missione e, questa volta spiazzerà per davvero la sua amata Anna.

Come? Il ragazzo si presenterà dalla donna con una bambola che è stata confezionata da sua mamma Agnese e che ha deciso di regalare alla piccola Irene.

Occhi puntati anche su Vittorio: gli spoiler di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 del 24 dicembre, rivelano che l'uomo passerà le feste natalizie in compagnia della cognata e potrà finalmente riabbracciare la sua amata nipotina Serena, con la quale ha un rapporto speciale.

Ezio, invece, deciderà di spiazzare la sua amata Veronica, chiedendole apertamente di diventare sua moglie.