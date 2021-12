Con l'episodio Il Paradiso delle Signore di venerdì 17 dicembre 2021 si chiude la settimana di programmazione della soap di Rai 1. Le puntate andranno in onda fino al 24 dicembre, per poi andare in pausa in occasione delle feste natalizie.

Le anticipazioni vedono Flora partire per l'America, dopo aver rinunciato alle indagini sulla morte di suo padre Achille. Adelaide e Umberto sono stati davvero bravi a ribaltare le carte in tavola, ma non tanto da vincere le inaspettate coincidenze che riserva il destino. Intanto, Anna è sempre più distante da Salvatore Amato: preoccupata dalla sua reazione, preferirà mentirgli e prendere una dolorosa ma inevitabile decisione.

Gemma ricorda il papà scomparso: Il Paradiso delle Signore anticipazioni 17 dicembre

Nonostante la sua irriverenza e il carattere sfrontato, Gemma nasconde un lato di sé molto fragile. Lo ha mostrato senza paura a Marco, che ne è rimasto colpito. La vicinanza con Stefania sembra aver addolcito Gemma, che sta capendo quanto sia importante avere una famiglia che la accolga con amore.

Ed ecco che le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore svelano che Gemma, trovando nel suo armadietto una sorpresa natalizia, si commuove ricordando di quando passava il Natale con il suo papà che ora non c'è più.

Flora saluta le Veneri prima di andare in America

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, Flora sta per partire per gli Stati Uniti, ma non manca di salutare le Veneri come si deve, consegnando loro un regalo personalizzato.

Adelaide e Umberto, almeno per il momento, possono stare tranquilli. O forse no, visto che è proprio in America che Achille ha passato i suoi ultimi giorni di vita.

Armando racconta a Don Saverio della crisi di Nino: non sa se diventare prete sia la scelta giusta. Irene, furba come sempre, consiglia a Dora di farsi avanti con il ragazzo: quale momento migliore se non questo?

La Venere non perde tempo e si avvicina a Nino, con la speranza di non metterlo in ulteriore difficoltà.

La bugia di Anna nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore

Salvatore è infelice per la situazione che si è creata con Anna e non sa come rimediare. Dal canto suo, la bella Imbriani non ha intenzione di fare marcia indietro.

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di venerdì 17 dicembre 2021 raccontano che Anna non riuscirà a confessare la verità su sua figlia a Salvatore Amato. La sua preoccupazione è che il giovane possa giudicarla molto male, visto come ha reagito davanti al presunto tradimento di Agnese con Armando.

Sebbene Salvo e la madre si siano riappacificati, Anna non è tranquilla. A malincuore, prende una decisione molto sofferta, ma inevitabile che spezzerà il cuore del buon Salvatore.