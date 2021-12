L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nel corso della settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022 con le nuove puntate in prima visione che andranno in onda alle 15:55 su Rai 1. Dopo la pausa natalizia, la soap opera tornerà in onda e terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia con nuovi episodi che si preannunciano densi di colpi di scena.

Occhi puntati sul ritorno a Milano di Flavia che potrà riabbracciare sua figlia Ludovica. Ezio continuerà ad essere convinto della sua scelta di convolare a nozze con Veronica.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, settimana 3-7 gennaio 2022

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 gennaio 2022 rivelano che Ludovica Brancia si ritroverà a dover fare i conti col ritorno in città di sua mamma.

Flavia rientrerà in casa dopo un lungo periodo di assenza e, ovviamente, Ludovica sarà costretta a correre ai ripari, mandando via Marcello Barbieri che condivideva con lei l'appartamento.

In un primo momento, Ludovica preferirà non mettere al corrente la madre della sua nuova relazione col giovane che è stato in grado di conquistare il suo cuore. Probabilmente Ludovica ritiene che la mamma non farebbe "salti di gioia" di fronte alla notizia.

Il ritorno di Flavia ed è guerra con sua figlia Ludovica

Il piano di Brancia rischierà di fallire nel momento in cui Flavia troverà un accessorio maschile all'interno dell'appartamento. Gli spoiler de Il Paradiso delle signore al 7 gennaio evidenziano che l'astuta donna non si creerà problemi nel mettere in difficoltà sua figlia, chiedendole la verità su una cravatta che ha trovato in casa.

Il clima in casa Brancia diventerà particolarmente infuocato, e tutto diventerà molto complicato e difficile da gestire, con Ludovica che presto sarà ai ferri corti con sua mamma Flavia.

Come si risolverà la situazione? Ludovica si ritroverà costretta a mettere al corrente la madre del legame che ha con Marcello? In attesa di scoprire l'evolversi della questione in casa Brancia, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 3 al 7 gennaio 2022 riportano che ci sarà spazio anche per le vicende di Ezio e Veronica.

Gloria soffre per le nozze del suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso 6 al 7 gennaio 2022

Ezio e Veronica dopo la proposta di nozze che Colombo ha fatto alla sua amata, cominceranno a parlare dei dettagli del loro matrimonio. Ormai, infatti, non ne faranno più mistero, e anche Gloria verrà a conoscenza della novità legata alla vita sentimentale del suo ex consorte.

Gloria, vedendo l'anello al dito di Veronica, non potrà nascondere la sua sofferenza per le nozze di Ezio, ormai deciso a voltare pagina definitivamente e a cambiare vita assieme alla sua nuova fiamma.

Tina rifiuta il suo ex Sandro: spoiler Il Paradiso delle signore al 7 gennaio

Novità in arrivo anche in casa Amato: gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste nella settimana 3-7 gennaio 2022 annunciano che Tina dovrà fare i conti con una chiamata inaspettata da parte del suo ex Sandro.

L'uomo, dopo che le loro strade si sono divise, tornerà a farsi sentire e si metterà in contatto con Tina per provare a parlarle. Peccato, però, che la reazione della donna non sarà delle migliori. La giovane Amato si rifiuterà di parlare al telefono con il suo ex e preferirà voltare pagina.