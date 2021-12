L'amicizia nata al GFVip tra le sorelle Selassié e Sophie Codegoni potrebbe essere messa a repentaglio. Il motivo? Jessica Selassié aveva dimostrato un certo interesse per Alessandro Basciano. Quest'ultimo, però, si è avvicinato all'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Lulù Selassié, la 19enne milanese non si sarebbe comportata bene.

L'accaduto

In occasione del suo video di presentazione, Basciano ha ammesso di essere incuriosito da Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Mentre con la prima non c'è stato nulla da fare, con la 19enne milanese sembra scattata la scintilla.

La stessa Sophie aveva confidato di essere confusa sul rapporto con Gianmaria Antinolfi, dopo l'ingresso del nuovo gieffino. Giorno dopo giorno, tra Basciano e Codegoni l'intesa si è intensificata tanto che i due "vipponi" si sono scambiati un bacio.

Non ci sarebbe nulla di male se non che, Jessica Selassié a sua volta aveva dichiarato di essere affascinata dal nuovo coinquilino. A tal proposito la Principessa ne aveva parlato proprio con la sua migliore amica Sophie. Sebbene Codegoni abbia promesso di mettersi da parte per non ferire l'amica, ha ceduto alla tentazione.

La stoccata di Lulù

A poche ore dalla 30^ puntata del GFVip, Lulù Selassié ha espresso il suo pensiero sulla vicenda. Scendendo nel dettaglio, la 23enne ha criticato l'atteggiamento di Sophie Codegoni: "Anche se mi piaceva un altro avrei aspettato".

La diretta interessata ha confidato che non è carino passare da un ragazzo all'altro. Ma non solo, Sophie si è gettata tra le braccia del ragazzo che piaceva alla sua migliore amica.

Sulla base di quanto accaduto, Lulù ha chiosato: "Ha fatto stare male mia sorella". Il pensiero della 23enne, è stato rivolto anche a Gianmaria.

Secondo lei, la 19enne milanese per rispetto a quello che ha vissuto con l'imprenditore campano avrebbe dovuto andarci con i piedi di piombo.

Il commento di Miriana

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Miriana Trevisan si è sentita in dovere di dare ragione a Lulù Selassié. In particolare, la showgirl ha dichiarato: "Avrebbe dovuto aspettare".

All'interno del Reality Show, Codegoni si era avvicinata a Gianmaria e fino all'ingresso di Basciano avevano fatto dei passi da gigante. Per questo motivo l'ex ragazza di Non è la Rai crede che, Sophie si sarebbe dovuta comportare in modo più sincero verso l'imprenditore campano e verso una delle sue migliori amiche.

A questo punto l'amicizia tra le sorelle Selassié e Sophie potrebbe essere messa a repentaglio, anche perché Jessica non è ancora al corrente che tra Basciano e l'ex tronista di Uomini e Donne c'è stato un bacio. Ovviamente, il tutto è avvenuto dopo che la 19enne aveva rassicurato l'amica.