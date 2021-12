A poche ore dalla 30^ puntata del GFVip, nella casa più spiata d'Italia c'è stata una nuova discussione. Manila Nazzaro ha rimproverato Lulù Selassié per non avere preso parte alle pulizie. A detta dell'ex Miss Italia, sulla 23enne non ci si potrebbe mai fare affidamento visto che cerca sempre una scusa per sfuggire dai suoi "compiti".

La stoccata dell'ex Miss Italia

Lulù è finita nuovamente al centro delle polemiche. La Principessa è stata redarguita da Manila, per non avere preso parte al suo turno di pulizie: "Dove stavi?" L'ex Miss Italia ha spiegato alla coinquilina che, anche lei avrebbe dovuto lavare i piatti.

Stanca di coprire sempre il turno degli altri, Nazzaro ha fatto capire alla 23enne che se vuole continuare ad essere parte del gruppo deve collaborare anche lei.

Non contenta Manila ha rincarato la dose: "Non ti si può dire nulla, perché dici che stai sempre male". Poi, ha sbottato: "Non si può fare affidamento su di te". Secondo la 44enne pugliese, l'unica concorrente del GFVip che riesce a tenere testa a Lulù è proprio la sorella Jessica: "Fai arrabbiare tutti". Come un fiume in piena, Nazzaro ha fatto notare che la 23enne ha lavato il bagno solamente dopo che lei aveva già passato l'aspirapolvere per tutta casa. Manila ha chiesto alla coinquilina di non prenderla in giro sulle faccende domestiche: "Basta raccontarci queste assurdità e giustificarle".

Infine, Manila Nazzaro ha lasciato intendere di volere nominare proprio Lulù Selassié visto che ha una motivazione valida.

Lo sfogo di Katia

La sorella di Jessica e Clarissa è finita anche nel mirino di Katia Ricciarelli. La cantante lirica si è scagliata contro Lulù per avere acceso il phon nella sala beauty mentre le "vippone" si trovavano in salotto a provare lo spettacolo di Natale.

L'ex moglie di Pippo Baudo ha parlato di mancanza di rispetto: "Vergognatevi ragazze". La diretta interessata ha precisato di volere rispetto come lei lo porta al prossimo. Infine, come "minacciato" da Manila anche Katia ha fatto capire di volere mandare in nomination la Principessa.

Clarissa sbotta su Instagram

Gli attacchi di Katia e Manila ai danni di Lulù non sono passati inosservati a Clarissa.

L'ex gieffina (sorella di Lulù e Jessica), su Instagram, ha criticato l'atteggiamento dell'ex Miss Italia: "Di vipere travestite da angioletti ne è pieno il mondo. Ma tu, cara Manila, detieni il primato". Secondo la 19enne, la compagna di Lorenzo Amoruso sarebbe la falsità in persona.

Tuttavia, Clarissa è convinta che i telespettatori sono in grado di "smascherare" Manila Nazzaro. Infine, l'ex concorrente del Reality Show ha lanciato una stoccata: "Sei incommentabile".