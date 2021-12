Il Paradiso delle Signore 6 riserva sempre tante sorprese ai telespettatori di Rai 1. Stando alle anticipazioni della settimana che va dal 10 al 14 gennaio, al centro dell'attenzione ci sarà ancora il matrimonio tra Ezio e Veronica. La coppia riuscirà ad ottenere il certificato di morte di Gloria e, a questo punto, non dovrebbero esserci più problemi nella celebrazione delle nozze.

Ci saranno novità anche per Ludovica che sarà messa di fronte ad una scelta complicata da sua madre. La ragazza ancora una volta darà la priorità a Marcello. Nel frattempo, Maria continuerà a cucire il suo abito da sposa.

Gemma si lascerà convincere da Marco a riprendere a coltivare la sua passione per l'equitazione, mentre Tina si sottoporrà all'intervento alle corde vocali.

Gli occhi saranno puntati anche su Villa Guarnieri, con Umberto che scriverà una lettera nella quale rivelerà ciò che è realmente accaduto ad Achille, convincendo così Flora a restare a Milano. Infine, al Paradiso ci sarà il ritorno di Dante Romagnoli.

Veronica ed Ezio più uniti che mai

A casa Colombo, Ezio inizierà a temere che qualcuno possa aver sentito la conversazione che ha avuto con la zia Ernesta su Gloria e il suo matrimonio con Veronica. L'uomo sarà molto combattuto, perché da un lato vorrebbe essere sincero fino in fondo con la sua compagna, ma dall'altro avrà paura di perderla.

Nel frattempo, al Paradiso delle signore, durante una prova vestiti delle Veneri salterà fuori un braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania che potrebbe far emergere il segreto di sua madre: Gloria lo consegnerà ad Ezio. L'uomo chiederà a Veronica se sia meglio darlo a Stefania o meno, e la donna saprà consigliare il futuro marito.

La zia Ernesta, invece, annuncerà che lascerà Milano, mentre il signor Colombo riuscirà ad ottenere il certificato di morte di sua moglie: finalmente potrà sposare Veronica.

Una lettera convincerà Flora a restare in città: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Al Paradiso delle signore 6, durante la settimana dal 10 al 14 gennaio, arriverà un importante incarico dall'America, ma Vittorio sarà rammaricato dal fatto che Palmieri non potrà soddisfare le richieste degli statunitensi.

Flora comunicherà ai Guarnieri che lascerà la villa, e mentre sarà intenta a preparare i bagagli, Umberto la osserverà e sentirà una certa infelicità. Il commendatore deciderà di mettere nero su bianco la verità sul destino di Achille Ravasi, e quando Flora leggerà la lettera deciderà di restare a Milano.

Le soprese al Paradiso delle signore continueranno: inaspettatamente al grande magazzino tornerà Dante Romagnoli.

Flavia sorprenderà Marcello e Ludovica: anticipazioni settimana 10-14 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 dal 10 al 14 gennaio evidenziano che Marcello e Ludovica saranno sorpresi insieme da Flavia. Tra madre e figlia il confronto sarà inevitabile, e la signora Brancia darà un ultimatum a Ludovica.

L'amore che lega la ragazza a Marcello, tuttavia, sembrerà non scalfirsi, e la signorina Brancia sarà disposta anche a rinunciare alla sua rendita per lui. Intanto Armando inviterà Marcello a parlare con la madre della sua fidanzata.

Ci saranno importanti novità anche per Maria che inizierà a cucire il suo abito da sposa per le nozze con Rocco, ormai imminenti. Irene si metterà alla ricerca di una nuova inquilina per far fronte alle spese, ma non dirà niente a Maria che, quando lo scoprirà, si sentirà ferita dalla sua amica.

L'operazione di Tina andrà bene

Tra Marco e Gemma la conoscenza proseguirà in modo sereno, ma il ragazzo insisterà affinché la signorina Zanatta torni all'equitazione. La cosa non farà piacere a Gemma che chiederà al giornalista di evitare l'argomento che in lei risveglia dei ricordi troppo dolorosi.

Qualche giorno dopo, tuttavia, la cavallerizza del Circolo subirà un infortunio e Marco farà indicherà alla zia il nome di Gemma che, nonostante le remore, deciderà di confrontarsi con Adelaide. Infine, per Tina arriverà il momento dell'operazione e per la cantante andrà tutto bene.