Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 3 a sabato 8 gennaio, Carter chiederà a Zoe di sposarlo e la donna accetterà. Inoltre Hope ribadirà a Liam che Thomas è cambiato e che è stato felice di vederlo insieme a Douglas, mentre Liam sarà sempre più convinto che il comportamento di Thomas è tutto un piano per riconquistare la Logan.

Eric continua a non perdonare Quinn

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 3 all'8 gennaio, Charlie vorrà sapere da Thomas notizie riguardanti il manichino uguale a Hope.

Intanto Carter organizzerà a casa sua una cena in cui inviterà Zende, Zoe e Paris. L'uomo quando si troverà da solo con Zoe le chiederà di essere sua moglie, ma il momento romantico sarà interrotto dall'allarme antincendio. Inoltre Quinn sarà convinta del fatto che Shauna è andata via da casa di Eric, ma in realtà la donna è ancora lì. In tutto questo Wyatt si recherà dal patriarca Forrester per parlargli di sua madre, ma quest'ultimo continuerà a difendere Shauna e a non dare alcun perdono alla Fuller.

Thomas convince Hope a fargli vedere Douglas

Secondo le anticipazioni televisive fino all'8 gennaio, Zoe e Zende si troveranno da soli e la donna confiderà nel fatto che il ragazzo possa rivelare i suoi sentimenti.

All'improvviso giungeranno Paris e Carter e quando a quest'ultimo capiterà l'occasione di restare in intimità con Zoe, lei acconsentirà a sposarlo. Successivamente l'avvocato Walton riferirà a Paris delle imminenti nozze con la sorella. Intanto Shauna ribadirà a Flo e Wyatt che è stato lo stesso Eric a pressarla affinchè restasse a casa sua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre Thomas riuscirà a convincere Hope a fargli vedere suo figlio Douglas.

Nel frattempo Steffy permetterà a Hope e al fratello di lasciare per qualche ora il lavoro per recarsi allo chalet in visita a Douglas. Liam sarà sempre più convinto che si tratta dell'ennesimo stratagemma del Forrester [VIDEO] per riavvicinarsi alla Logan.

In tutto questo Flo e Wyatt riusciranno nell'intento di far andare via Shauna da casa di Eric, anche se l'uomo sarà rattristato. In tutto questo la Fulton insieme all'ex amica si confronteranno per avere un chiarimento.

Thomas dice a Steffy che non è più interessato a Hope

In base agli spoiler della prossima settimana, Douglas sarà felice di vedere suo padre Thomas. Quest'ultimo si complimenterà con Hope per gli ottimi voti scolastici del bambino e la Logan penserà che sia veramente cambiato. Intanto Liam dirà a Steffy di fare attenzione a Thomas. Douglas invece chiederà a Hope se Thomas può vivere insieme a loro. La conversazione però sarà udita dallo Spencer, il quale chiederà subito conto alla moglie.

La Logan risponderà in maniera convinta che ormai lui non è l'uomo di una volta.

Nel frattempo Shauna ribadirà a Quinn che può ancora tornare insieme al marito e successivamente dirà a Flo e Wyatt, che ha sempre voluto il bene della donna. Infine Thomas rassicurerà Steffy che è mosso da buoni principi e che non è più interessato a Hope.