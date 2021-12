Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il paradiso delle signore', interpretato fra gli altri da Lucrezia Massari (Flora Ravasi), Massimo Poggio (Ezio Colombo), Gaia Bavaro (Gemma Zanatta), Moisè Curia (Marco Di Sant'Erasmo), Luca Grispini (Nino), Francesca Carrain (Anna Rossi) e Greta Oldoni (Fiorenza Gramini). Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 3 al 7 gennaio 2022, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui nuovi progetti di Vittorio, sulla decisione di Tina di operarsi, sul nuovo incarico lavorativo di Stefania e Marco, sul ritorno a Milano di Flavia e della zia Ernesta e sull'ingresso di Irene a casa Amato.

Flavia Brancia, infine, scoprirà la relazione della figlia.

Flavia torna a Milano

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che Vittorio darà il benvenuto al 1963, pianificando con entusiasmo nuovi progetti per Il Paradiso delle Signore. Umberto si convincerà che la rivista del paradiso non debba essere disponibile solo in negozio ma dovrebbe essere venduta in tutte le edicole. Dopo aver riflettuto, Tina cambierà idea, decidendo di sottoporsi la settimana dopo all'intervento che le aveva consigliato il medico. La figlia di Anna, Irene, regalerà per Natale a Salvatore un disegno fatto da lei. Dopo aver saputo che Flavia Brancia di Montalto sta per rientrare a Milano, Ludovica e Marcello decideranno di separarsi momentaneamente per non rivelare alla madre che ormai sono una coppia.

Nonostante ciò, la donna noterà in casa alcuni particolari che la porteranno a capire che, nella vita di Ludovica, c'è un uomo. A quel punto, Flavia Brancia affronterà la figlia chiedendole spiegazioni per poi finire per litigare con lei. Dopo il litigio con la madre, Ludovica si farà consolare da Marcello, trasferitosi momentaneamente da Armando.

Ezio vuole il certificato di morte di Gloria

Dopo aver litigato con la figlia, Flavia si scontrerà anche con Adelaide con la quale ha dei forti risentimenti. Veronica vorrebbe incontrare il ragazzo di cui è innamorata Gemma, ma quest'ultima non sarà dello stesso avviso. Dopo essere rientrato dalle vacanze, Marco di Sant'Erasmo riceverà un nuovo incarico di lavoro che lo costringerà a collaborare nuovamente con Stefania.

Gloria soffrirà moltissimo nel vedere che il suo ex ha chiesto a Veronica di sposarlo. Nel frattempo, la coppia si renderà conto che, per avere il certificato di morte di Gloria, è necessaria la testimonianza della zia Ernesta. Per risolvere il problema, Ezio ne discuterà con l'ex moglie che gli rivelerà che la zia Ernesta sta per arrivare a Milano. Sandro cercherà di contattare Tina telefonicamente, ma lei si rifiuterà di parlargli.

Marco aiuta Gemma

Stefania confiderà alla zia Ernesta di essere felice che il padre si rifaccia una vita insieme a Veronica, anche se preferirebbe vederlo insieme alla madre. In occasione della Befana, il Circolo pubblicizzerà un evento ippico in cui Stefania e Marco dovranno intervistare una giovane amazzone.

All'evento parteciperà anche Gemma che sarà sopraffatta dai ricordi di un passato lontano, capace ancora di farla soffrire molto. Dopo aver parlato con Flavia Brancia, Fiorenza Gramini si renderà conto che la donna non sa nulla della relazione amorosa fra Ludovica e Marcello. A quel punto, deciderà di rivelarle la verità. La riffa al Paradiso presenziata da Tina, Serena e una famosa attrice si rivelerà essere un grande successo. La zia Ernesta rivelerà a Ezio di non essere molto sicura di voler testimoniare il falso davanti ad un giudice, senza sapere che qualcuno li sta spiando. Con grande sgomento, Ludovica si renderà conto che sua madre non intende lasciare Milano in tempi brevi. Anna verrà ufficialmente invitata a casa Amato, mentre Marco cercherà di convincere Gemma a cavalcare di nuovo.