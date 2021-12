Prosegue senza intoppi la storia d'amore tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: dopo la scelta avvenuta in maniera del tutto inusuale a Uomini e donne, i due giovani sembrano intenzionati a fare già un passo molto importante. L'ex tronista intervistata dal magazine Nuovo, infatti, non ha nascosto la sua felicità e ha anzi aggiunto che la convivenza potrebbe non essere poi così lontana.

Andrea Nicole non vuole passare troppo tempo lontana dal suo fidanzato e lo stesso vare per l'ex corteggiatore, tanto che il prossimo progetto dei due potrebbe essere proprio quello di prendere una casa insieme.

Andrea Nicole parla del suo progetto di convivenza

'Io e Ciprian vogliamo vederci il più possibile. Per fare questo c’è anche sul piatto il progetto di andare a convivere', ha ammesso Andrea Nicole durante l'intervista.

L'addio a Uomini e Donne è stato abbastanza caotico: i due giovani si sono presentati insieme in studio ammettendo di aver trascorso la notte insieme. Numerosi sono stati gli attacchi ricevuti da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno accusato Andrea di aver tradito con il suo comportamento, ritenuto irrispettoso, la redazione che fino ad allora si era fatto in quattro per lei. Ma Conte ed Aftim da subito sono apparsi certi dei sentimenti reciproci, tanto da superare insieme tale difficile momento in studio.

Da subito i due ragazzi si sono detti lieti della loro relazione, tanto che Andrea - rispondendo ai suoi follower di Instagram - ha ammesso che Ciprian aveva superato di gran lunga le sue aspettative. Sarà per questo che la coppia non crede di bruciare le tappe pensando ad un nido d'amore che permetta ad entrambi di vivere al massimo il partner.

Ciprian sull'ex tronista: 'Sono andato a prendermela'

A tal proposito, Andrea Nicole ha voluto durante l'intervista ringraziare profondamente Maria De Filippi grazie alla quale, anche se in maniera poco convenzionale rispetto alle regole di Uomini e Donne, ha trovato colui che potrebbe essere l'amore della sua vita.

D'altra parte l'entusiasmo di Andrea è condiviso da Ciprian il quale ha spiegato sui social il motivo che lo ha spinto ad andare a casa di Andrea Nicole senza avvertire la redazione del dating show.

'Io proprio per l’intensità dei sentimenti che si provano nel programma ho avuto necessità di capire chi fosse Nicole quindi sono andato letteralmente a prendermela', ha detto l'ex corteggiatore di origini rumene. Insomma, l'amore che lega Ciprian e Andrea Nicole sembra essere davvero intenso.