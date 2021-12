I colpi di scena nelle vicende dello sceneggiato Il Paradiso delle Signore non mancano mai. Nel corso della puntata che i telespettatori seguiranno su Rai 1 il 9 dicembre 2021, Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) sarà sempre più determinata a sapere cosa sia successo di preciso a suo padre Achille (Roberto Alpi): per avere delle risposte la stilista del Paradiso dovrà capire di più sul passato di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e degli altri componenti della famiglia del commendatore e quindi sta facendo delle ricerche.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntata 9 dicembre: Agnese si prende una pausa dal lavoro su richiesta di Vittorio

Nel 64° episodio in programma giovedì 9 dicembre come sempre dalle ore 15:55 circa, Agnese (Antonella Attili) rischierà di commettere un vero guaio dopo essersi dimenticata il ferro da stiro acceso in atelier: per fortuna tra le mura del grande magazzino milanese verrà evitato un incendio.

Il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) invece di dare una punizione alla signora Amato per la grossa dimenticanza avuta sul lavoro le chiederà di assentarsi in maniera momentanea dal negozio, comprendendo la complicata situazione che sta vivendo a casa sia per i conflitti con il figlio Salvatore (Emanuel Caserio) e per l’imminente intervento di Tina (Neva Leoni): Conti quindi chiuderà un occhio, pur essendo consapevole che la distrazione della sarta avrebbe potuto avere delle serie conseguenze per la reputazione del paradiso e non solo.

Dora curiosa di sapere cosa ha scritto Nino nel suo bigliettino di Natale, Adelaide decisa a smascherare Flora

Intanto si avvicina il periodo natalizio e come da tradizione al Paradiso non si rinuncerà ad appendere dei bigliettini sull’albero: a tutti verrà data la possibilità di poter scrivere i propri desideri su un pezzo di carta con la speranza che si possano realizzare.

A tal proposito Dora (Mariavittoria Cozzella) sarà abbastanza curiosa di scoprire quali parole potrebbe aver scritto il giovane seminarista Nino (Luca Grispini), ma soprattutto si augurerà che tale biglietto sia indirizzato a lei.

Adelaide (Vanessa Gravina) intanto avrà pronto il suo piano diabolico per far venire alla luce il reale volto di Flora: quest’ultima invece continuerà a non mollare la presa, visto che sarà ancora decisa ad arrivare alla verità riguardo alla scomparsa del padre Achille.

Per riuscire nel suo intento, la giovane Ravasi dovrà indagare sul passato dei Guarnieri, mettendosi in gioco al 100%, nella convinzione che si tratti della mossa giusta per scoprire cosa è accaduto veramente.