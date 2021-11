Anche la seconda stagione della soap opera turca Love is in the air non deluderà di certo i telespettatori italiani, visto che dopo il salto temporale di cinque anni le trame si rivelano ancora più avvincenti. Nella puntata che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il 2 dicembre 2021, Eda Yildiz (Hande Erçel) non potrà fare a meno di notare sempre più somiglianze tra la figlia Kiraz (Maya Başol) e il padre Serkan Bolat (Kerem Bürsin), soprattutto per aver ereditato la sua allegria.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 2 dicembre: Piril deve impedire a Serkan di entrare nell’hotel in cui lavora Eda

Gli spoiler del 146esimo episodio che occuperà Canale 5 giovedì 2 dicembre come sempre dalle ore 16:55 circa per poi lasciare spazio alla trasmissione condotta da Barbara D’Urso, raccontano che a catturare l’attenzione dei fan della serie televisiva nata con il titolo Sen Çal Kapimi per iniziare saranno Piril (Başak Gümülcinelioğlu) e Engin (Anıl İlter) che non riusciranno a realizzare uno dei loro desideri dopo aver appreso che la loro unione sarà allietata per l’arrivo di un bambino: la coppia vorrà trascorrere una serata romantica e in intimità che verrà rovinata dall’arrivo inaspettato di Serkan, che sembrerà disposto a non andarsene in fretta dall’abitazione dell’amico.

A complicare la situazione non sarà soltanto Serkan ma anche Eda. L’imprenditore dopo aver discusso con l’architetta paesaggista e essersi sfogato con Engin in cerca di un consiglio, accuserà persino Piril di essersi schierata dalla parte di Eda, che invece in preda alla rabbia e ferita dalle parole pronunciate dal padre di sua figlia arriverà a fare una precisa richiesta alla sua amica.

Piril avrà il compito di tenere distante Serkan dell’hotel situato a Sile in cui lavora Eda.

Kiraz fa rimanere senza parole i suoi familiari, Aydan non riesce a essere sincera con il figlio Serkan

Nel contempo la piccola Kiraz farà rimanere senza parole i suoi familiari, quando farà qualche numero di magia: sia questo aspetto e la passione della bambina per i libri confermeranno a Eda che sua figlia somiglia abbastanza al padre Serkan.

Infine Aydan (Neslihan Yeldan) dopo l’ultimatum di Kemal (Sinan Taymin Albayrak) e averlo cacciato via di casa si farà venire il coraggio per essere sincera con il figlio Serkan, cioè per metterlo al corrente del ritorno di fiamma tra lei e il suo vecchio amore: sfortunatamente il tentativo della signora Bolat non andrà a buon fine. Aydan troverà un modo diverso e più semplice per far sapere a Serkan della sua storia d’amore con Kemal? L’imprenditore e Eda invece si allontaneranno dopo l’acceso diverbio?