Il 13 dicembre 2021 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Stasera i 'vipponi' potranno decidere se abbandonare la casa oppure rimanere fino al 14 marzo 2022. Nel mentre nella casa più spiata d'Italia le emozioni non mancano, e oltre alla coppia ormai quasi consolidata composta da Alex e Soleil, un nuovo amore potrebbe nascere tra Biagio e Miriana.

GF Vip, le parole di Biagio sul suo rapporto con Miriana

Questa mattina Biagio D'Anelli si trovava in camera arancione in compagnia di Giacomo e Jessica e ha deciso di lasciarsi andare a delle confessioni sul suo rapporto con Miriana.

L'opinionista ha spiegato che con la Trevisan prova molto feeling e costante voglia di baciarla, ma si trattiene per rispetto: ''Mi sto trattenendo''. Il vip ha ribadito che durante il tempo che passano insieme, nutre una voglia smisurata di baciarla, ma cerca di trattenersi per rispetto della donna e del bambino che ha a casa. Biagio inoltre, non nega che entrambi si cercano e si vogliono e che non è intenzionato a creare una coppia per piacere al pubblico, bensì il ragazzo pensa a cosa vuole nella sua vita e se è possibile costruire un futuro insieme a Miriana.

Grande Fratello, Alex e Soleil in atteggiamenti intimi nella Glass room

Ieri sera per i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip è stata una serata quasi normale, per tutti tranne per Alex e Soleil.

Dopo aver preparato la cena, l’influencer ha notato l'assenza di Alex e si è recata nella Glass room dove si trovava l'uomo. Soleil vedendo l'attore a letto ha deciso di sdraiarsi accanto a lui: questi ultimi si sono abbracciati e coccolati. Soleil, durante questi atteggiamenti intimi ha provato a dire basta, ma senza troppa convinzione.

La ragazza infatti è sembrata tutt'altro che dispiaciuta dalle attenzioni e dai baci che Belli le ha dedicato, in quanto la complicità tra i due cresce di giorno in giorno.

Anticipazioni puntata del GF Vip del 13 dicembre

Il 13 dicembre 2021 andrà in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip. Nella puntata di stasera si scoprirà l'eliminato tra: Carmen, Francesca, Gianmaria, Maria, Miriana e Sophie.

Oltre a questo e alle varie sorprese che il GF riserva ai vari inquini della casa, l'appuntamento del 13 dicembre sarà decisivo per alcuni concorrenti. Durante la puntata i 'vipponi' avranno la possibilità di ritirarsi dal gioco senza subire alcuna penale e decidere dunque di non continuare fino al 14 marzo 2022. Al momento l'unico concorrente sicuro ad abbandonare è Aldo Montano, ma nelle ultime ore anche altri inquilini della casa hanno iniziato ad avere qualche dubbio se rimanere o meno all'interno del reality.