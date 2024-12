Rossella sarà umiliata ancora da Fusco al suo ritorno a Napoli nelle puntate di Un posto al sole dal 16 al 20 dicembre. Le anticipazioni rivelano che il primario troverà una nuova assistente per il progetto di ricerca e Rossella intuirà anche delle particolari attenzioni del primario dei suoi confronti. La nuova arrivata, tuttavia, sarà molto scostante con Rossella e la accuserà di essere invidiosa della sua posizione.

Il ritorno a Napoli di Rossella

Rossella seguirà il suo cuore e tornerà a Napoli con Nunzio, pronta a ricominciare il suo lavoro al San Filippo.

Per la figlia di Silvia non sarà affatto facile tornare ad avere a che fare con Fusco, ma non se la sentirà di iniziare la sua avventura a Madrid. Quando il primario vedrà Rossella in reparto sarà molto stupito dal suo cambiamento di rotta e non perderà occasione per umiliarla. Fusco tenterà subito di screditare Rossella per non aver portato a termine il suo progetto a Madrid, definendolo solo un capriccio. La giovane dottoressa si renderà conto che cadere nelle provocazioni di Fusco potrebbe danneggiarla e quindi farà finta di nulla. Rossella si impegnerà nel suo lavoro provando ad ignorare il più possibile il comportamento arrogante del primario. Presto la figlia di Silvia scoprirà che Fusco ha trovato una sostituta per il progetto di ricerca e sarà preoccupata per la ragazza.

Anche Michele avrà problemi sul lavoro

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Fusco presenterà Enrica Sanseverino come sua nuova collaboratrice nella ricerca. Il primario sarà entusiasta della sua assistente e tesserà le sue lodi come faceva in passato con Rossella. Quest'ultima non potrà fare a meno di notare che la nuova arrivata sta vivendo la sua stessa situazione e farà di tutto per aiutarla.

Enrica, però, quando vedrà Rossella avvicinarsi a lei per metterla in guardia reagirà molto male. La nuova assistente di Fusco tratterà Rossella con fastidio, come se fosse invidiosa del suo posto, e sarà impossibile aiutarla. Non sarà un momento facile neanche per Michele che alla radio dovrà affrontare Roberto. Saviani proseguirà le sue indagini su Gagliotti, ma Ferri penserà ad una lezione da dare al suo dipendente.

La lunga attesa di Nunzio e Rossella

Nunzio e Rossella si sono ritrovati dopo mesi di attese e incomprensioni. I due sono da sempre molto amici, ma si sono accorti di provare qualcosa di più importante già tempo fa. Rossella era impegnata con Riccardo e stava per sposarlo, ma Nunzio non si è arreso e ha dichiarato tutto il suo amore alla ragazza. Per Rossella è stato impossibile restare indifferente alle parole di Nunzio, ma nello stesso tempo non si è sentita pronta ad iniziare una storia con lui. Rossella ha lasciato Riccardo all'altare, ma ha preferito restare da sola. Nunzio ha pazientato per diverso tempo, ma poi si è convinto che Rossella non provasse niente per lui e ha ceduto al fascino di Diana. Questo ha allontanato ancora di più i due innamorati che solo dopo mesi hanno trovato il modo di essere sinceri l'uno con l'altra.