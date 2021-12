Mercoledì, 22 dicembre andrà in onda la puntata numero 73 de Il Paradiso delle signore 6, con i protagonisti immersi nell'atmosfera natalizia. Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) rischierà di trascorrere da solo la festività, ma Beatrice (Caterina Conti) non avrà nessuna intenzione di lasciare suo cognato da solo e lo inviterà a stare con lei. Dora (Mariavittoria Cozzella), invece, vorrebbe invitare Nino alla cena della vigilia, ma prima di farlo chiederà consiglio ad Armando (Pietro Genuardi). Nel frattempo, proseguirà la raccolta delle offerte per l'evento di beneficienza, mentre Gloria (Lara Komar) riceverà una richiesta molto dolorosa: Ezio (Massimo Poggio) vorrebbe il certificato della sua morte.

La felicità per Gloria sarà sempre più lontana

Per Gloria non saranno affatto giorni facili quelli annunciati dalle anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6. Nella puntata di mercoledì 22 dicembre, infatti, Ezio penserà ad un modo per sposarsi liberamente con Veronica e si renderà conto che l'unica strada possibile da percorrere sia quella di attestare la morte della sua prima moglie. Per questo, Colombo si recherà da Gloria chiedendole il certificato che documenta la sua dipartita, in modo che diventando vedovo possa unirsi in matrimonio con la sua compagna. Per la capocommessa sarà sicuramente un duro colpo, perché se dovesse accettare significherebbe rinunciare per sempre alla possibilità di dire la verità a Stefania (Grace Ambrose) sulla sua identità e non poterla mai vivere fino in fondo.

Beatrice proporrà a Vittorio un Natale insieme: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Nella puntata di mercoledì 22 dicembre il Natale, ormai alle porte sarà protagonista. Vittorio rischierà di trovarsi da solo, ma Beatrice non avrà nessuna intenzione di permettere al cognato di festeggiare senza compagnia e lo inviterà a trascorrere il Natale con lei.

Nel frattempo, continueranno i preparativi a casa di Irene per la cena tra amici e Dora avrà un'idea.

Armando e Dora parleranno della crisi di Nino: anticipazioni puntata di mercoledì 22 dicembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 22 dicembre rivelano che nella puntata di mercoledì, Dora avrà il forte desiderio di passare il Natale in compagnia di Nino e penserà di invitarlo alla festa.

La ragazza, però avrà il timore di sembrare troppo sfacciata e chiederà ad Armando un consiglio su come comportarsi in questa situazione. Nel frattempo, al grande magazzino andrà avanti la raccolta dei doni pregiati da mettere in palio per la riffa di beneficienza. Grazie a questa iniziativa, anche i poveri della casa famiglia di Don Saverio potranno vivere un Natale di grande gioia.