La prima stagione di Blanca sta per volgere al termine. Mancano, infatti, soltanto due puntate al finale. A tal proposito, ci sarà un cambiamento nella programmazione di Rai 1. Come è avvenuto nelle quattro settimane precedenti, la penultima puntata andrà in onda lunedì 20 dicembre. L'ultimo appuntamento, invece, verrà trasmesso eccezionalmente martedì 21 dicembre, come sempre in prima serata su Rai 1. La Serie TV italiana interpretata da Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno riserverà ai telespettatori degli intensi colpi di scena che metteranno a rischio la vita di Blanca.

Cambio programmazione Blanca: su Rai 1 doppio appuntamento 20 e 21 dicembre

Nell'ultima settimana di programmazione Blanca raddoppierà e il finale, inizialmente previsto per il 27 dicembre, anticiperà a martedì 21. La penultima e l'ultima puntata si preannunciano ricche di colpi di scena. Non mancherà il consueto modo di sdrammatizzare della protagonista, le scene d'azione e l'eccezionale intuito che le permetterà di risolvere i casi di omicidio, ma ci sarà spazio anche per momenti intensi e di paura per la vita della giovane. I telespettatori avranno delle risposte agli interrogativi delle precedenti puntate, ma l'attenzione sarà prevalentemente indirizzata sulla trama orizzontale della fiction, che metterà a dura prova le forze della poliziotta.

Anticipazioni Blanca, puntata del 20 dicembre: 'Macchie'

Lunedì 20 dicembre andrà in onda la quinta e penultima puntata della prima stagione di Blanca, dal titolo "Macchie". La trama sarà incentrata da una parte sulla morte di una giovane dottoranda in ingegneria, dall'altra sul perché Nanni stia spiando Blanca da settimane.

Il caso di omicidio colpirà in modo particolare l'ispettore Liguori per il ruolo che avrà sua madre nella vicenda, l'avvocatessa Livia, la quale assisterà il principale sospettato, il petroliere Piccardo.

Mentre il poliziotto sarà impegnato a fare i conti con la sua famiglia, Blanca sarà sempre più in pericolo, ignara di essere controllata, ma consapevole che i "fantasmi" del passato torneranno a tormentarla.

Trama del finale di Blanca, eccezionalmente in onda su Rai 1 il 21 dicembre: 'Tornando a casa'

Blanca e il fidato cane Linneo saluteranno il pubblico martedì 21 dicembre, quando andrà in onda in prima serata su Rai 1 l'ultima puntata della prima stagione.

"Tornando a casa" sarà incentrata su un caso che riguarderà molto da vicino la protagonista. Le indagini, infatti, si concentreranno su Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che in passato lei aveva indicato come l'assassino di sua sorella. La vita della giovane sarà messa in pericolo quando, inconsapevolmente, sarà sul punto di cadere in una trappola architettata da tempo.

Chi cercherà di farle del male? Per scoprirlo bisognerà attendere di vedere la puntata finale, che potrebbe anche lasciare aperto uno spiraglio per la seconda stagione, visti gli ottimi ascolti raggiunti questo autunno.