Nella puntata di Love is in the air del 22 dicembre Serkan vorrà dimostrare a Eda che non è più ossessionato dal lavoro come una volta, così deciderà di fingere di prendersi un giorno libero e dedicarsi al "dolce far niente", ma la ragazza penserà che le sue intenzioni siano vere? Intanto lei, Serkan e Kiraz trascorreranno i primi momenti insieme in piscina ed Eda avrà l'opportunità di osserverà il feeling che stanno instaurando padre e figlia.

Il piano di Serkan

Serkan vorrà dimostrare a Eda che è effettivamente cambiato e che non pensa solo al lavoro, così per una giornata deciderà di non lavorare e di trascorrere il suo tempo libero in piscina, delegando tutte le sue faccende a Engin.

Quest'ultimo non capirà perché il suo socio sta facendo tutto e alla fine Serkan non potrà più nascondersi: gli dirà che lo sta facendo solo per riconquistare Eda.

Quando la ragazza verrà a conoscenza del "giorno libero" di Serkan lo raggiungerà in piscina, ma lei fin da subito capirà che sta fingendo e che ha delegato tutto a Engin perché non riesce a staccarsi dalle sue faccende professionali.

Eda non sa ancora se dire a Serkan che è il padre di Kiraz

Eda sarà presa dei suoi eterni dubbi: dire o no a Serkan che è il padre di Kiraz. Per lei il suo ex potrebbe cambiare ed entrare perfettamente in quel ruolo, ma poi ripensa al fatto che lui ha sempre ammesso di non volere bambini e le cose si fanno nuovamente complicate.

Intanto la piccola chiederà alla mamma se può andare in piscina insieme a Serkan e lei acconsentirà: sarà un modo per scrutarli e capire come si potrebbe evolvere il loro rapporto tra padre e figlia.

Eda raggiunge Serkan in piscina

Eda andrà in piscina da Serkan e quest'ultimo impazzirà quando la vedrà davanti a lui in costume da bagno, perdendo completamente tutta la razionalità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lui ovviamente ci proverà, ma la ragazza continuerà a ribadirgli "non tornerò con te".

Serkan avrà anche un dubbio: a Eda non è mai piaciuto andare in piscina, come mai questa volta ha deciso di venirci? Lei gli dirà che lo sta facendo perché c'è qualcuno che "ama molto" e l'architetto per un attimo si illuderà credendo stia parlando di lui, ma in realtà questa illusione durerà un nano secondo, perché da dietro un pilastro sbucherà Kiraz.

La bambina si sta affezionando sempre di più a Serkan, infatti gli chiederà se le può gonfiare i braccioli. I momenti di ilarità non mancheranno, visto il carattere abbastanza "peperino" di Kiraz, che sgriderà molto spesso Serkan per non essere capace a fare velocemente le cose.

A un certo punto, però, Serkan pronuncerà una frase: "Non posso credere che tu sia la figlia di Melo, non le assomigli per niente". Anche l'architetto sarà sempre più vicino alla verità?