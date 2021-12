La sesta stagione della serie televisiva Il Paradiso delle Signore, prosegue la propria messa in onda pomeridiana dal lunedì al venerdì.

Nella puntata trasmessa su Rai 1 il 14 dicembre 2021, il direttore Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) spererà di far riconciliare Agnese Amato (Antonella Attili) con il figlio Salvatore (Emanuel Caserio). Il direttore per riuscire nel suo intento passerà una serata con Tina (Neva Leoni), in modo consentire alla sarta di parlare a cuore aperto al barista.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 14 dicembre: Gemma scioccata, Flora vuole trascorrere il Natale in America

Dalle anticipazioni su ciò che succederà nella 67^ puntata, in programmazione su Rai 1 martedì 14 dicembre al solito orario pomeridiano, si evince che Gemma (Gaia Bavaro) non vivrà per niente bene le festività natalizie ormai imminenti, visto che sarà abbastanza scioccata quando vedrà il nuovo presepe acquistato dal signor Ezio (Massimo Poggio): a dare delle spiegazioni a quest’ultimo sullo strano atteggiamento della figlia della sua compagna Veronica (Valentina Bartolo), ci penserà Stefania (Grace Ambrose).

Intanto Ludovica (Giulia Arena) dopo aver saputo ciò che Flora (Lucrezia Massari) è riuscita ad apprendere sui Guarnieri grazie alle sue approfondite ricerche (avviate da quando ha messo piede a Milano) si sentirà di darle un consiglio da amica: è meglio non inimicarsi Umberto (Roberto Farnesi), la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e tutti gli altri componenti della famiglia Guarnieri per non avere problemi.

Nel frattempo il commendatore Guarnieri sembrerà non gradire quando verrà a sapere che la stilista del grande magazzino milanese (e sua coinquilina) tra i suoi progetti imminenti ha quello di trascorrere il periodo natalizio negli Stati Uniti d'America.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Vittorio invita Agnese a essere sincera con il figlio Salvatore, Tuna va a cena col direttore Conti

Successivamente Vittorio non appena Agnese vuoterà il sacco riguardo all’infedeltà del marito Giuseppe (Nicola Rignanese) darà un consiglio alla sarta: Conti inviterà la donna a mettere al corrente dei fatti anche il figlio Salvatore.

A questo punto il direttore cercherà di creare l’occasione giusta in cui la signora Amato e il giovane barista siciliano possano essere liberi di chiarirsi, rimanendo da soli a casa, pertanto chiederà a Tina di cenare con lui.