C’è parecchia curiosità da parte dei fan italiani, di sapere come si evolverà la storia d’amore di Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin) nelle trame della seconda stagione della serie tv turca Love is in the air. Gli spoiler della puntata in programmazione su Canale 5 il 10 dicembre 2021, raccontano che i due protagonisti principali si ritroveranno finalmente da soli, poiché l’ufficio dell’Art Life verrà occupato soltanto da loro: in tale circostanza i genitori della piccola Kiraz (Maya Başol) saranno abbastanza complici come ai vecchi tempi, nonostante si tratterà soltanto di un momento lavorativo.

Trama Love is in the air, puntata del 10/12: la lettera destinata a Serkan e finita nelle mani di Melek genera confusione

Nel corso del cinquantaduesimo episodio che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 10 dicembre, la lettera che Eda era intenzionata a lasciare nell’automobile di Serkan per svelargli di essere il padre della piccola Kiraz causerà diversi equivoci: nello specifico Melek (Elçin Afacan) metterà le mani nella missiva di Bolat ma scritta a sua insaputa dalla signora Aydan (Neslihan Yeldan) per far sapere al figlio di avere una relazione sentimentale con il suo storico amore Kemal (Sinan Taymin Albayrak).

Purtroppo la famosa lettera farà una brutta fine poiché la migliore amica di Eda la strapperà, e quindi a causa di ciò la provenienza rimarrà un mistero.

Melek e Ayfer (Evrim Doğan) quando sapranno che in realtà la missiva che hanno fatto sparire non era dell’architetta paesaggista, entreranno in confusione poiché si chiederanno chi era il mittente.

Engin e Piril litigano, Eda e Bolat in imbarazzo

Nel contempo Engin (Anıl İlter) e la moglie Piril (Başak Gümülcinelioğlu) avranno delle incomprensioni per una mancata organizzazione familiare, che sarà causa di un loro litigio: per fortuna i due coniugi dopo aver avuto alcune divergenze riusciranno a chiarisi, per aver cercato di comprendere i bisogni reciproci.

Intanto Serkan coglierà l’occasione al volo per passare del tempo con Eda, visto che utilizzerà la scusa di dover affrontare delle questioni di lavoro importanti per invitarla a presentarsi nel suo ufficio. La giovane Yildiz a sorpresa non nasconderà il suo stupore nell’istante in cui apprenderà la novità, per la precisione che il facoltoso imprenditore ha cacciato qualsiasi dipendente.

Dopo l’evidente imbarazzo, Eda e Bolat riusciranno a lavorare in armonia come se non si fossero mai separati. Si assisterà al tanto atteso ritorno di fiamma tra Serkan e Eda? Ma soprattutto l’architetto come reagirà quando saprà che Kiraz è sua figlia?