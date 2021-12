Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta il passionale quanto litigioso amore fra Florian e Maja, gli attuali protagonisti della 17esima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 12 al 18 dicembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle scoperte di Florian, sull'aiuto che quest'ultimo darà al fratello per non essere arrestato, sulla malattia di Ariane, sulle macchinazioni di Rosalie e sulla decisione di Maja di lasciare il fidanzato.

Florian lascia Maja

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Florian lascerà Maja dopo aver scoperto che la giovane era a conoscenza della trappola che Cornelius aveva preparato per incastrare Erik. Incredula, la giovane cercherà di far ragionare il fidanzato ma il Vogt non cambierà idea. Più tardi, Florian chiederà a Cornelius di lasciare il Furstenhof entro 48 ore se non vuole che lui lo denunci alla polizia. Dopo aver scoperto di avere un male incurabile, Ariane deciderà di non rivelare a nessuno il suo vero stato di salute. Rosalie lo scoprirà lo stesso e tenterà di sfruttare la situazione a suo vantaggio. Nel frattempo Rosalie sarà costretta ad affrontare diversi problemi di convivenza con Andrè.

Lo chef, infatti, inizierà a non tollerare più la vista di lei e Michael mentre si scambiano effusioni davanti ai suoi occhi.

Selina aiuta Christoph

Selina finirà per credere alla buona fede di Cornelius e si offrirà di aiutarlo a scagionarsi. Le cose cambieranno quando il marito le rivelerà di volere incastrare Erik soltanto dopo che quest'ultimo avrà concluso l'affare dell'hotel Wellness, truffando i Saalfeld.

Rosa dei sensi di colpa, Selina avvertirà Cristoph prima che venga derubato da Ariane ed Erik. A quel punto, i Saalfeld chiameranno la polizia per incastrare i due truffatori, cogliendoli in flagranza di reato. I piani dei proprietari del Furstenhof però non andranno a buon fine a causa di Florian che farà una soffiata ad Erik dopo aver scoperto i loro piani.

In questo modo, Vogt annullerà il progetto dell'hotel prima di essere incastrato dalle forza delle ordine. Nonostante l'aiuto del fratello, Erik continuerà a mentire a Florian, facendolo arrabbiare.

Florian delude Maja

I Sonnbichler decideranno di adottare momentaneamente una maialina a cui si affezionerà moltissimo Vanessa tanto da decidere di chiamarla Chantal. La ragazza, però, rimarrà sconvolta nel sapere che la maialina è destinata ad andare al macello. A quel punto, Vanessa, insieme a Max, decideranno di aiutare l'animale per evitare questa brutta fine. Dopo aver riflettuto, Florian capirà di aver sbagliato a lasciare Maja e le chiederà di tornare insieme. Lei accetterà con gioia, per poi cambiare idea quando scoprirà che il giovane ha salvato nuovamente suo fratello, danneggiando le ultime possibilità di Cornelius di scagionarsi. Delusa dalla poco obiettività di Florian, Maja chiuderà definitivamente con lui.