Continua a essere sempre ricca di sorprese la serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda su Rai 1 il 10 dicembre 2021 come sempre dalle ore 15:55 circa, dicono che Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) rimarrà molto deluso quando verrà sapere che Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) ha attuato un piano contro di lui.

Anticipazioni, Il Paradiso delle signore, del 10 dicembre: Tina e la madre Agnese agitate, Anna non approva l’atteggiamento di Salvatore

Nella 65^ puntata della soap che i telespettatori vedranno venerdì 10 dicembre, Agnese (Antonella Attili) e Tina (Neva Leoni) si faranno prendere dall’agitazione: madre e figlia saranno in ansia dopo che verrà fissata la data dell’intervento a cui la giovane cantante ha accettato di sottoporsi per risolvere il problema alle corde vocali e quindi per non rinunciare alla sua carriera.

Nel contempo Salvatore (Emanuel Caserio) continuerà a essere ai ferri corti con la madre, la quale secondo lui avrebbe rovinato la reputazione della loro famiglia con la sua infedeltà: l’atteggiamento del giovane barista siciliano non verrà per niente apprezzato dalla sua fidanzata Anna (Giulia Vecchio), la quale non nasconderà il suo evidente fastidio quando lo vedrà sempre più freddo e duro verso Agnese.

Umberto cade nella trappola di Flora, Gemma e Marco si baciano per la prima volta

Successivamente Umberto cadrà in una trappola di Flora, un gesto che lo farà rimanere parecchio amareggiato poiché non si sarebbe mai aspettato un sotterfugio tale da parte della sua giovane coinquilina: la figlia di Achille (Roberto Alpi) sfrutterà l’occasione per impedire alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e al commendatore Guarnieri di arrivare alla verità, riuscendo nel suo intento.

Intanto anche se Stefania (Grace Ambrose) farà di tutto per non far nascere una storia d’amore tra la sua sorrellastra Gemma (Gaia Bavaro) e Marco (Moisè Curia), i diretti interessati troveranno il modo per vedersi di nascosto e quindi finiranno per trascorrere del tempo da soli: quando saranno lontani da occhi indiscreti la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) e il giovane di Sant’Erasmo si daranno il loro primo bacio appassionato.

Per concludere Agnese, dopo essere stata colta da un malessere improvviso, perderà i sensi: per fortuna ad accorrere in suo soccorso ci penseranno il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) e la figlia Tina nonostante lo spavento.