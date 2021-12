Ci saranno parecchie novità nei prossimi episodi della soap Una vita. Dagli spoiler relativi alle puntate già trasmesse in Spagna si evince che ci sarà il decesso improvviso di Felicia Pasamar, la quale esalerà l’ultimo respiro proprio quando suo marito Marcos Bacigalupe non si troverà ad Acacias 38.

Il matrimonio di Antonito Palacios e Lolita Casado invece entrerà in crisi, a causa dell’ingresso nelle trame di Natalia Quesada: quest’ultima punterà gli occhi sul figlio di Ramon e farà il possibile per riuscire a conquistarlo. I presupposti per vedere i genitori del piccolo Moncho lasciarsi non mancheranno, poiché Antonito e la sorella di Aurelio saranno abbastanza complici.

Una vita, spoiler: Marcos apprende del decesso della moglie Felicia

Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, oltre alla detenzione di Genoveva che finirà in carcere con l’accusa di aver ucciso Marcia, e al decesso di Bellita Del Campo ci sarà anche quello di Felicia.

Tutto inizierà quando Marcos di ritorno da un viaggio in Messico per smettere di essere minacciato dal padre di Aurelio e Natalia rimetterà piede nel quartiere iberico, per aver appreso al telefono della perdita della consorte.

Liberto e Ramon si affretteranno a far sentire il proprio sostegno all’amico, il quale non sapendo la causa della scomparsa della propria amata chiederà spiegazioni alla figlia Anabel.

Quest’ultima - con l’aiuto di Soledad - confesserà al padre che Felicia è deceduta per colpa di un attacco di cuore. La domestica, intanto approfitterà del difficile momento per avvicinarsi al proprio padrone.

Lolita si trasferisce a Cabrahigo, Natalia fa entrare in crisi Antonito e la moglie

Nel contempo Lolita non approverà per niente il fatto che suo marito la trascuri per gli impegni legati alla politica.

A complicare la situazione saranno i continui malesseri con cui la donna farà i conti, inoltre - dopo aver parlato con Carmen - arriverà a credere di poter aspettare il secondo figlio. Un medico dopo aver visitato Lolita le chiederà di rimanere a riposo, un consiglio che la stessa non seguirà affatto.

A peggiorare il tutto sarà la presenza di Natalia nel quartiere, decisa a vendicarsi dei Bacigalupe con la collaborazione del fratello Aurelio.

Sin dal primo istante la nuova arrivata dimostrerà di nutrire un particolare interesse per Antonito, rivolgendogli delle attenzioni nonostante sappia che è sposato e padre di un bambino.

Natalia troverà qualsiasi scusa per trascorrere dei momenti in compagnia del figlio di Ramon, anche se Lolita non nasconderà la sua evidente gelosia. Quest’ultima non appena si sentirà ancora più male deciderà di recarsi a Cabrahigo, con la speranza di poter guarire con l’uso di alcune acque termali che reputa miracolose: la moglie di Antonito prima di partire farà intendere alle persone a lei care di voler presentare suo figlio alla gente con cui è cresciuta.

Quando Antonito non avrà la moglie al proprio fianco, Natalia non perderà tempo per avvicinarsi ancor di più all’uomo.

Antonito delude Lolita

Dopo il salto temporale, Antonito deluderà Lolita per non essersi presentato in tempo a un loro appuntamento. Quest’ultima andrà su tutte le furie, quando metterà le mani su delle fotografie che avranno come protagonisti suo marito e Natalia: quando vedranno gli scatti in questione, Ramon e Carmen non nasconderanno il proprio turbamento.

Il giovane deputato invece farà un sospiro di sollievo, non essendo stato sorpreso mentre era in procinto di scambiarsi un bacio con la sorella di Aurelio. Non passerà molto per vedere Antonito in difficoltà, ossia appena un ricattatore (che si rivelerà essere Natalia) gli dirà di essere in possesso delle fotografie peccaminose. Infine Antonito, dopo essere caduto nel tranello della giovane Quesada, verrà cacciato via di casa dalla moglie.