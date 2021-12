La puntata del Grande Fratello Vip 6 andata in onda ieri, lunedì 20 dicembre 2021, si è rivelata molto emozionante per uno dei protagonisti indiscussi del Reality Show, Manuel Bortuzzo. Qualche giorno prima delle attese feste natalizie, il nuotatore ha ricevuto una sorpresa. Infatti, il padre del triestino, Franco è ritornato a trovarlo nella casa più spiata d'Italia con molta voglia di abbracciare suo figlio. Sono passati quasi tre mesi da quando i due sono distanti e per Bortuzzo, aver incontrato suo papà, può rappresentare una importante fonte di incoraggiamento per proseguire nel programma targato Mediaset.

L'emozione di Manuel Bortuzzo e del padre

Il padre di Manuel Bortuzzo, Franco, ha offerto un enorme supporto al nuotatore ed ha giocato un ruolo chiave nel ritrovare la forza che sta dimostrando di possedere all'interno del GF Vip 6. Il triestino era ignaro della sorpresa che avrebbe ricevuto nel corso del live della trasmissione a qualche giorno dalle festività natalizie. Il conduttore Alfonso Signorini ha così aperto il collegamento con i concorrenti del gioco ed ha invitato Manuel a raggiungere una persona a cui, il nuotatore, tiene particolarmente. Il 22enne è giunto in giardino e si è posizionato immediatamente davanti al tappeto rosso. Grande emozione per il gieffino quando ha visto arrivare suo papà.

Entrambi hanno palesato enorme felicità nel potersi rivedere.

Le parole del papà di Bortuzzo

Il signor Franco ha subito rotto il silenzio del freeze evidenziando la motivazione per cui è giunto nella casa del Grande Fratello Vip 6, ovvero dire con il cuore a suo figli che lo ama e che gli ha offerto tanti insegnamenti per vivere.

Sensazioni molto forti si sono avvertite nelle parole importanti pronunciate dal genitore di Manuel Bortuzzo. Il triestino ha ascoltato emozionato e contento per aver avuto la possibilità di vedere dopo tanto tempo una delle persone fondamentali della sua vita. In generale, tutti gli affetti del 22enne, lo stanno seguendo in questa sua avventura nel loft di Cinecittà.

Il pensiero del papà di Manuel su Lulù

Alfonso Signorini ha voluto chiedere al papà di Manuel Bortuzzo qual è il suo pensiero riguardo a Lucrezia Selassié che è molto vicina a suo figlio nella casa più spiata d'Italia. Il signor Franco ha dimostrato di avere le idee ben chiare sulla principessa etiope dichiarando che il nuotatore ha una serenità che, invece, inizialmente non si avvertita apparendo tormentato. Riferendosi ancora a Bortuzzo, il genitore ha affermato che conosce il suo percorso ed è giusto che a scegliere sia proprio lui. Il nuotatore ha poi dichiarato, con grande e visibile emozione: "Non vedo l'ora di rivederli tutti quanti".