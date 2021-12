La prima stagione di Un professore ha avuto un grande successo ed ha appassionato i telespettatori di Rai 1. L'ultima puntata della prima stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann è andata in onda sul piccolo schermo giovedì 16 dicembre. Nella giornata di lunedì 20 dicembre è arrivata la conferma che la seconda stagione ci sarà e, pertanto, le vicende di Manuel, Simone, Dante e Anita proseguiranno.

Un professore 2: confermata la seconda stagione

Un professore ha avuto un enorme successo durante la messa in onda delle dodici puntate, trasmesse in televisione in sei giovedì sera.

Ogni episodio aveva come titolo il nome di un filosofo, protagonista delle lezioni tenute dall'insegnante Dante . Grazie al professore del liceo romano, i suoi alunni sono riusciti a risolvere alcuni dei problemi adolescenziali, fra i quali le pene d'amore, incertezza sul proprio orientamento, brutti giri in cui erano finiti. Fra gli alunni della classe di Balestra ci sono suo figlio Simone e Manuel, figlio della sua compagna Anita, con la quale è sbocciato l'amore al termine della prima stagione.

Un professore 2, Manuel e Simone: cosa accadrà nella seconda stagione

La prima stagione di Un professore era terminata con un incidente stradale nel quale era stato coinvolto Simone che, in quell'occasione, ha rischiato la vita.

Il giovane Balestra era finito in un brutto giro ed era andato a lavorare per Sbarra e, a causa delle delusioni d'amore e del segreto che gli aveva tenuto nascosto suo padre sul gemello morto, era andato in crisi e aveva avuto una rovinosa caduta in moto. Cosa accadrà nella seconda stagione della fiction Rai? Le vicende di Dante e degli alunni del liceo romano proseguiranno e anche le vicende legate a Simone e Manuel continueranno.

Un professore 2: il rapporto fra Dante e Anita e fra Manuel e Simone

C'è grande attesa per quello che accadrà nella seconda stagione della fiction con protagonista Alessandro Gassmann. Infatti, durante le ultime puntate di Un professore, andate in onda sul piccolo schermo, il rapporto fra Dante e Anita si è consolidato e hanno iniziato una storia d'amore.

La relazione fra l'insegnante e la traduttrice proseguirà anche in futuro? Inoltre, cosa succederà nelle vite di Simone e Manuel ? I due studenti di liceo approveranno la relazione fra Balestra e Anita? Da amici diventeranno fratellastri? Inoltre, il figlio del professore di filosofia sarà ancora innamorato del suo compagno di classe? Al momento, non sono trapelate informazioni su quello che accadrà nelle prossime puntate. Non resta pertanto che attendere un po' di tempo, per scoprire cosa succederà ai protagonisti di Un professore.